Pameran Kucing Ras Murni Meriahkan Pusat Perbelanjaan di Zagreb

Pameran kucing ras murni yang diselenggarakan oleh Asosiasi Masyarakat Felinologi Kroasia di pusat perbelanjaan King Cross, Zagreb, menampilkan berbagai jenis kucing eksotis dan menarik perhatian banyak pengunjung.

Pameran kucing ras murni yang digelar di pusat perbelanjaan King Cross, Zagreb , pada Minggu, 14 Juni 2026, sukses menarik perhatian para pecinta kucing dan masyarakat umum.

Acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Masyarakat Felinologi Kroasia ini menampilkan puluhan kucing dari berbagai ras unggulan, mulai dari Persia, Maine Coon, Sphynx, hingga Scottish Fold. Setiap kucing dipamerkan dengan penuh perawatan dan ditempatkan dalam kandang yang nyaman serta diberi label nama ras dan usia. Para juri yang berpengalaman melakukan penilaian berdasarkan standar internasional untuk menentukan kucing terbaik dalam setiap kategori. Kategori yang dilombakan meliputi penampilan fisik, bulu, sikap, dan kesehatan.

Pemenang utama tahun ini adalah seekor kucing Persia putih bernama Luna yang berhasil memukau juri dengan keanggunannya. Selain lomba, ada juga sesi pengenalan ras langka seperti Kucing Hutan Norwegia dan Devon Rex yang membuat pengunjung takjub. Suasana pameran sangat semarak dengan kehadiran pengunjung yang antusias mengelilingi area pameran. Banyak di antara mereka yang membawa kamera untuk mengabadikan keindahan dan keunikan setiap kucing.

Beberapa pengunjung bahkan datang dari luar kota untuk melihat langsung koleksi kucing ras murni. Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan interaktif, seperti lomba foto kucing terbaik dari pengunjung dan sesi tanya jawab dengan dokter hewan. Tak ketinggalan, stan makanan dan minuman juga tersedia untuk memanjakan pengunjung. Panitia menyediakan area khusus untuk anak-anak agar mereka bisa bermain dan belajar tentang kucing secara aman.

Semua ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi seluruh keluarga. Pameran ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat komunitas pecinta kucing di Kroasia. Menurut panitia, tujuan utama acara ini adalah untuk melestarikan dan mempromosikan kucing ras murni serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan yang baik. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak orang yang tertarik untuk memelihara kucing secara bertanggung jawab.

Asosiasi Masyarakat Felinologi Kroasia sendiri telah berdiri sejak 1998 dan rutin mengadakan pameran setiap tahunnya. Mereka juga bekerja sama dengan organisasi felinologi internasional untuk memastikan standar kesejahteraan hewan terpenuhi. Acara berlangsung hingga sore hari dengan suasana yang tetap meriah dan penuh kehangatan. Banyak pengunjung yang mengaku puas dan berencana datang lagi pada pameran berikutnya.

Salah seorang pengunjung, Ivana, mengatakan bahwa ia sangat senang bisa melihat langsung kucing-kucing cantik dan mendapatkan informasi berguna tentang perawatan. Pameran ini benar-benar menjadi magnet bagi para pencinta kucing di Zagreb dan sekitarnya





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Kucing Pameran Zagreb Kroasia Felinologi

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