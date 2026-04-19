Pameran Gitar Akbar 2026: Kumpulnya Para Legenda dan Musisi Tanah Air

Pameran gitar akbar kembali digelar di Lippo Nusantara, Jakarta, dari 16-19 April 2026, menghadirkan musisi ternama seperti Pongky Barata, Baim, dan Eross Candra. Acara ini menjadi ajang reuni, tukar cerita, dan apresiasi terhadap industri gitar, serta menampilkan berbagai inovasi terbaru.

Sebuah perayaan akbar bagi para pecinta instrumen dawai, pameran gitar akbar kembali digelar di Lippo Nusantara, Jakarta. Acara yang berlangsung dari tanggal 16 hingga 19 April 2026 ini dipenuhi oleh musisi-musisi ternama yang tumpah ruah untuk merayakan kecintaan bersama terhadap dunia gitar. Pongky Barata, salah satu pentolan acara, menyambut hangat kedatangan rekan-rekan musisinya yang datang dari berbagai penjuru nusantara untuk berbagi pengalaman dan cerita.

Ia secara khusus mengapresiasi konsep pameran yang digagas oleh Djuned Kusuma, menyebutnya sebagai wadah yang luar biasa karena mampu menyatukan seluruh elemen industri musik, mulai dari distributor, brand, hingga komunitas gitar, layaknya sebuah acara halal bihalal Idulfitri. "Acara ini adalah 'Lebaran'-nya para gitaris. Atau mungkin lebih tepatnya, lebarannya para gitaris. Semuanya berkumpul di sini," ujar Pongky Barata saat ditemui di sela-sela acara pada Kamis, 16 April 2026. Ia menambahkan, "Ini adalah momen di mana semua distributor, semua brand yang ada di Indonesia berkumpul dalam satu ruangan. Hasilnya bisa dinikmati tidak hanya oleh komunitas gitar, tetapi juga oleh masyarakat umum. Diharapkan, hal ini juga akan semakin memotivasi band-band untuk tampil dan menarik perhatian pengunjung luar agar ikut menikmati kemeriahan ini." Pameran gitar ini bukanlah sebuah acara yang baru pertama kali digelar. Sejarahnya sudah cukup panjang dan telah berpindah-pindah lokasi, bahkan pernah singgah di Pulau Dewata, Bali. Djuned Kusuma, selaku penyelenggara utama, mengenang perjalanan panjang perhelatan ini yang kini telah memasuki edisi ketujuh sejak pertama kali dideklarasikan. "Sejak tahun 2017, kami sudah menggelar acara ini, bahkan sampai ke Bali dua kali. Jika dihitung, ini sudah sekitar enam kali penyelenggaraan. Rasanya seperti sudah hampir 10 tahun sejak 2017, bahkan dari era sebelum Sheila on 7 terbentuk," kenang Djuned sambil tertawa. Musisi Baim turut menyampaikan kebanggaannya atas skala acara tahun ini yang terasa jauh lebih besar. Ia menggarisbawahi adanya kolaborasi lintas instrumen yang semakin beragam, yang menurutnya membuat suasana pameran menjadi lebih dinamis dan berwarna berkat kehadiran komunitas-komunitas lain. "Jadi, skalanya semakin besar, ini sangat seru, bukan?" seru Baim yang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan pedal gitarnya yang baru saja diluncurkan, 'Baim Moodman'. Eross Candra, gitaris dari band legendaris Sheila on 7, mengungkapkan rasa lega karena dapat berkumpul dengan orang-orang yang memiliki frekuensi hobi yang sama. Ia dengan jenaka berkelakar bahwa berada di acara seperti ini membuatnya merasa menjadi manusia normal, berbeda dengan saat ia sendirian di rumah yang asyik memikirkan koleksi gitarnya. "Agar para gitaris tidak merasa aneh ketika berada di rumah. Ketika bertemu dengan orang lain yang memiliki minat sama, kita jadi merasa seperti orang normal. Rasanya seperti, 'Oh, jadi wajar ya kalau kita melamun begini.' Lebih baik datang ke sini langsung, jadi tidak merasa seperti alien," ujar Eross Candra. Acara ini tidak hanya menjadi panggung bagi para musisi legendaris dan pelaku industri, tetapi juga menjadi bukti nyata perkembangan industri musik Indonesia yang semakin matang dan kolaboratif. Pameran ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan mencintai instrumen musik, khususnya gitar





