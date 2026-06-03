Pameran Fotografi Lights in Frame di FOTO Bali Festival 2026

Pameran fotografi bertajuk Lights in Frame yang digagas oleh Seni Budaya bidang Seni Rupa Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menghadirkan karya fotografi 23 seniman alumni Lights in Frame.

Pameran fotografi bertajuk Lights in Frame yang digagas oleh Seni Budaya bidang Seni Rupa Kementerian Kebudayaan ( Kemenbud ) menghadirkan karya fotografi 23 seniman alumni Lights in Frame.

Pameran ini merupakan bagian dari MTN Presentasi, salah satu inisiatif MTN Seni Budaya yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan praktik para alumni MTN melalui kesempatan presentasi karya kepada publik yang lebih luas. Pameran ini menampilkan karya-karya yang bergerak melintasi berbagai medium seperti fotografi, video, arsip, instalasi, objek, dan pendekatan multimedia lainnya. Meskipun beragam dalam bentuk dan pendekatan, karya-karya dalam pameran ini memiliki keterkaitan pada praktik pengamatan dan perekaman.

Para seniman mengeksplorasi berbagai cara untuk membaca ulang tubuh, ruang, lanskap, komunitas, arsip, serta pengalaman personal yang mereka temui selama proses residensi. Dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Selasa, 2 Juni 2026, Lights in Frame membuka ruang untuk melihat fotografi tidak semata sebagai medium gambar, melainkan sebagai cara berpikir dan memahami realitas.

Pada pembukaan pameran pada 3 Juni 2026, Monica Hapsari (Tangerang, Banten), Arifa Hikmah Safura (Banda Aceh, Aceh), dan DJ Rencong (Jakarta) akan menampilkan karya-karya yang menggabungkan ekspresi vokal improvisatif, eksplorasi bunyi elektronik dan analog, material pangan, serta kosmologi Aceh, Jawa, Sunda, dan Bali, karya ini menghadirkan refleksi kritis mengenai hubungan manusia dengan alam, ingatan kolektif, dan berbagai perubahan sosial yang membentuk kehidupan hari ini. Selain pameran MTN Presentasi: Lights in Frame, MTN Seni Budaya di FOTO Bali Festival 2026 juga menghadirkan Ng Swan Ti, M. Alfariz, Firman Ichsan, Rio Helmi, dan Marlowe Bandem sebagai mentor lokakarya MTN Asah Bakat serta narasumber talkshow MTN Ikon Inspirasi.

Kehadiran para seniman ini menjadi bagian dari upaya MTN Seni Budaya untuk membuka ruang pengembangan kapasitas, memperluas pertukaran pengetahuan, serta menghubungkan talenta muda dengan mentor dan narasumber terbaik di bidang seni rupa, khususnya fotografi. Seniman M. Alfariz akan memandu MTN AsahBakat Alternative Photographic Print: Anthotype Workshop pada 5--6 Juni 2026. Lokakarya ini mengajak peserta mengenal teknik cetak fotografi awal yang memanfaatkan pigmen tumbuhan sebagai material peka cahaya.

Melalui kegiatan yang berlangsung di area pameran, peserta akan diajak mengumpulkan berbagai jenis tumbuhan untuk memahami hubungan antara fotografi, material alam, dan proses eksperimental dalam praktik artistik kontemporer. Managing Director Panna, Ng Swan Ti, akan mengampu MTN AsahBakat Photography: From Self-Expression to Visual Communication pada 6 Juni 2026. Lokakarya interaktif ini mengajak peserta untuk mengeksplorasi fotografi sebagai bahasa visual yang terus berkembang seiring perubahan teknologi, informasi, dan budaya visual.

Sesi tersebut akan membahas bagaimana fotografi tidak hanya berfungsi sebagai medium ekspresi personal, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang mampu menghubungkan pengalaman individu dengan realitas sosial dan berbagai isu kolektif yang lebih luas. Pameran ini akan berlangsung pada 3 Juni--12 Juli 2026 di Block 42, Nuanu Creative City, Tabanan, Bali





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