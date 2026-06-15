Pameran China-South Asia Expo ke-10: Peluang Ekonomi dan Budaya Yunnan di Sepiring Internasional

Pameran China-South Asia Expo yang diselenggarakan di Kunming, Yunnan, menampilkan produk unggulan lokal seperti minuman panax notoginseng, amylum tsaoko, dan sirup longkumur. Acara ini berfungsi sebagai jembatan perdagangan dan pertukaran budaya antara China dan Asia Selatan, dengan tujuan meningkatkan ekspor dan mengenalkan kekayaan Yunnan.

Pameran China-South Asia Expo yang ke-10 successfully berlangsung di Kunming , Provinsi Yunnan , China barat daya, dari 11 hingga 16 Juni 2026. Acara ini menjadi platform penting untuk mempromosikan produk-produk unik dan khas lokal dari provinsi Yunnan serta memperkuat perdagangan dan hubungan antara China dan negara-negara Asia Selatan.

Pengunjung memiliki kesempatan untuk langsung mengalami dan mempelajari berbagai produk inovatif, mulai dari minuman berbasis panax notoginseng, amylum tsaoko, hingga sirup longkumur yang menjadi sorotan utama. Melalui pameran ini, Yunnan menonjolkan kekayaan sumber daya alam dan keahlian dalam pengolahan produk kesehatan serta kuliner tradisional yang telah diadaptasi dengan teknologi modern. Peserta pameran dan pengrajin lokal berinteraksi langsung dengan pelaku bisnis internasional, menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya jual ekspor produk-produk tersebut.

Event ini tidak hanya menampilkan produk konsumen tetapi juga menekankan aspek budayanya, dengan pertunjukan seni dan pertunjukan tradisional yang menambah warna bagi pengalaman wisatawan. Kunming, sebagai kota tuan rumah, menunjukkan kesiapan infrastrukturnya dalam mengadakan acara skala besar dengan partisipasi dari lebih dari beberapa ratus perusahaan dari berbagai negara. Diharapkan, pameran tahunan ini dapat terus berkembang menjadi ajang signifikan dalam meningkatkan integrasi ekonomi regional dan memperkenalkan warisan budaya Yunnan kepada dunia





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China-South Asia Expo Yunnan Kunming Panax Notoginseng Produk Lokal

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