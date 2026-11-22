Perum LKBN ANTARA membuka pameran foto jurnalistik Bangkit Sumatera di Museum Tsunami Banda Aceh untuk edukasi kebencanaan dan rekam semangat pulih masyarakat pascabencana.

Perum LKBN ANTARA resmi menggelar pameran foto jurnalistik bertajuk Bangkit Sumatera di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, pada rentang tanggal 22 hingga 27 November 2026. Kegiatan ini diresmikan langsung oleh Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum LKBN ANTARA Virgandhi Prayudantoro pada Ahad, 22 November 2026, sebagai bagian dari upaya strategis menghadirkan edukasi kebencanaan kepada publik.

Mekanisme Edukasi Melalui Dokumentasi Visual

Pameran ini dirancang khusus untuk merekam semangat masyarakat dalam bangkit dari bencana melalui karya foto jurnalistik yang autentik. Virgandhi Prayudantoro menjelaskan bahwa di balik setiap musibah dan tantangan yang melanda saudara-saudara di Sumatera, selalu tersembunyi cerita kepahlawanan warga serta kerja keras para relawan dalam menata kembali kehidupan masa depan. Pameran ini tidak hanya menampilkan keindahan visual, tetapi juga menjadi alat pedagogi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan.

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Kurator dan penyelenggara memilih Museum Tsunami Aceh sebagai lokasi utama pameran karena situs ini memiliki nilai historis yang mendalam serta berfungsi sebagai ruang refleksi dan edukasi kebencanaan yang strategis. Lokasi ini menjadi simbol penting bagi masyarakat Aceh yang memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana. Melalui karya-karya foto yang dipajang, pengunjung diajak untuk menelusuri kembali jejak peristiwa, menelaah ketangguhan warga, dan menyerap pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan.

Koleksi dalam pameran Bangkit Sumatera menyuguhkan total 88 foto tunggal dan dua foto story jurnalistik. Semua karya ini merupakan hasil jepretan pewarta foto ANTARA yang telah meliput berbagai peristiwa bencana, kondisi masyarakat terdampak, upaya penanganan darurat, solidaritas kemanusiaan, hingga proses pemulihan menyeluruh di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setiap karya foto menyimpan cerita yang melampaui kata-kata, merekam duka yang menguatkan, harapan yang tumbuh perlahan, serta semangat bangkit yang patut terus dijaga.

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Posisi Stakeholder dan Dukungan Kementerian Komdigi

Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Maroli Jeni Indarto, menegaskan bahwa pameran foto jurnalistik ini bukan sekadar menampilkan dokumentasi peristiwa bencana semata. Ia berperan sebagai medium komunikasi publik untuk menyampaikan pesan kemanusiaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan pembelajaran tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana secara nyata. Melalui foto, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana dampak bencana, solidaritas, dan proses pemulihan berlangsung di lapangan.

Maroli Jeni Indarto juga menambahkan bahwa selain aspek verifikasi informasi, pameran Bangkit Sumatra dipandang sebagai dokumentasi visual dan catatan sejarah mengenai dinamika serta ketangguhan masyarakat Sumatera dalam menghadapi bencana dan proses kebangkitan. Melalui kegiatan ini, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat semangat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial agar masyarakat Sumatera dapat bangkit dan pulih dengan lebih cepat dan berkelanjutan.

Virgandhi Prayudantoro juga menekankan bahwa foto jurnalistik tidak sekadar merekam peristiwa, tetapi juga menjadi saksi sejarah, rekaman empati, serta pengingat atas pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia berharap pesan kemanusiaan dan rekaman empati ini dapat menjadi pengingat abadi bagi generasi mendatang agar sejarah dan pesan kemanusiaan ini tidak pernah pudar dari ingatan kolektif bangsa.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya Bagi Publik

Pameran Bangkit Sumatera merupakan bagian dari penugasan Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers dari Kementerian Komunikasi dan Digital kepada Perum LKBN ANTARA. Kegiatan ini menandai pameran kelima dari enam rangkaian pameran foto jurnalistik yang diselenggarakan ANTARA sepanjang tahun 2026. Sebagai lembaga pers negara, ANTARA memikul tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa narasi kebangkitan dan ketangguhan masyarakat terdampak bencana tersampaikan dengan akurat dan menyentuh hati.

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Virgandhi Prayudantoro mengajak masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya, termasuk pelajar, mahasiswa, serta penggemar fotografi, untuk segera mengunjungi pameran foto Bangkit Sumatera di Museum Tsunami Aceh. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat melalui pesan kemanusiaan, refleksi atas peristiwa bencana, serta pembelajaran mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana yang aplikatif. Pameran ini diharapkan menjadi sarana edukasi publik untuk meningkatkan literasi kebencanaan dan memperkuat kesadaran masyarakat mengenai kesiapsiagaan.

Lebih jauh, penyelenggara berharap pameran ini dapat membuka ruang diskusi dan evaluasi terhadap penanganan bencana yang efektif dan efisien di masa depan. Dengan menggabungkan dokumentasi visual yang kuat dengan pesan edukasi, pameran Bangkit Sumatera bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, sadar risiko, dan siap menghadapi tantangan bencana yang mungkin terjadi. Kunjungan ke museum menjadi langkah awal dalam membangun budaya mitigasi bencana yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.