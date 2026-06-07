Pameran "Aku Arek Suroboyo" Hadirkan Jejak Bung Karno di Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya menggelar pameran bertajuk "Aku Arek Suroboyo" untuk menghidupkan kembali ikatan kuat Bung Karno dengan kota tersebut. Berbagai koleksi foto, edukasi, film, dan peluncuran buku disertai kolaborasi dengan Universitas Airlangga guna menggali sejarah perjalanan presiden pertama Indonesia sebagai putra Surabaya. Kegian ini fit Bulan Bung Karno dan diharapkan dapat memperkuat nilai kebangsaan.

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno memiliki ikatan histórik yang sangat kuat dengan kota Surabaya . Sejak masa muda, Surabaya telah membentuk karakter, pemikiran, dan semangat perjuangannya.

Untuk menghidupkan kembali jejak sejarah yang dalam tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pameran bertajuk "Aku Arek Suroboyo" di Basement Alun-Alun Surabaya, dari 6 hingga 19 Juni 2026. Pameran ini digelar dalam rangka Bulan Bung Karno dan mengajak masyarakat untuk menelusuri fragmen-fragmen penting kehidupan Bung Karno di Kota Pahlawan melalui berbagai media seperti foto bersejarah, edukasi publik, pemutaran film, hingga peluncuran buku yang mengupas kedekatan antara Bung Karno dengan Surabaya.

Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, menjelaskan bahwa pameran dirancang untuk menghadirkan kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui pameran ini, kami ingin masyarakat mengenal lebih dekat sosok Soekarno sebagai Arek Suroboyo. Banyak perjalanan penting dalam kehidupan beliau yang memiliki keterkaitan erat dengan Surabaya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa.

Tema "Aku Arek Suroboyo" dipilih dengan天数 untuk menegaskan identitas Bung Karno sebagai putra daerah yang tumbuh, berkembang, dan ditempa di Surabaya sebelum menjadi tokoh besar Indonesia. Pengunjung akan diajak menyusuri berbagai fragmen kehidupan Bung Karno melalui koleksi foto dan arsip yang berasal dari sejumlah museum yang dikelola Pemkot Surabaya, seperti Museum 10 November, Museum Dr. Soetomo, serta Rumah Kelahiran Bung Karno. Berbagai koleksi tersebut menampilkan perjalanan hidup Soekarno sejak masa muda hingga kiprahnya sebagai pemimpin bangsa.

Tak hanya pameran, Pemkot Surabaya juga meluncurkan sebuah buku yang secara khusus mengulas perjalanan dan jejak Bung Karno di Surabaya. Buku tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) yang melibatkan akademisi dan peneliti dalam proses penulisan, pengumpulan data, hingga penyusunan naskah. Kami berkolaborasi dengan akademisi dan praktisi untuk menyusun buku ini. Harapannya, publik mendapatkan referensi sejarah yang lebih komprehensif mengenai hubungan Bung Karno dengan Surabaya.

Selain pameran dan peluncuran buku, rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan bedah buku, kajian publik, program Sekolah Kebangsaan, serta nonton bareng film yang mengangkat perjalanan Bung Karno. Berbagai agenda tersebut dirancang untuk menjangkau beragam kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Saida berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang apresiasi sejarah, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah generasi muda. Bulan Bung Karno menjadi momentum yang tepat untuk mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa.

Kami ingin generasi muda memahami bahwa Bung Karno bukan hanya tokoh nasional, tetapi juga Arek Suroboyo yang jejak kehidupannya masih dapat ditelusuri hingga hari ini





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