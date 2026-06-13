Pameran Akal-Akalan: Seni Rupa Kontemporer Asia Tenggara di Bandung Barat

Pameran Akal-Akalan di ArtSociates Gallery menampilkan belasan karya seni rupa kontemporer dari seniman Asia Tenggara, mengangkat persoalan keseharian melalui pendekatan teknologi, sains, dan material kultur. Berlangsung hingga 24 Juli.

Pada Sabtu, 13 Juni 2026, ArtSociates Gallery di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi membuka pameran seni rupa kontemporer bertajuk Akal-Akalan. Pameran yang berlangsung hingga 24 Juli tersebut menampilkan belasan karya dari seniman regional Asia Tenggara .

Konsep Akal-Akalan sendiri merujuk pada ide kecerdikan dan tipu daya kreatif, di mana para seniman mengeksplorasi batas antara realitas dan ilusi melalui pendekatan interdisipliner. Pengunjung diajak untuk merenungkan bagaimana persoalan sehari-hari dapat direkonstruksi menjadi proyek seni yang personal, menggunakan teknologi, sains, dan material kultur. Siluet pengunjung terlihat mengamati karya-karya yang dipajang, menciptakan dialog antara karya seni dan penikmatnya. Setiap karya dalam pameran ini mengangkat isu keseharian dengan cara yang unik.

Misalnya, beberapa instalasi menggunakan sensor gerak untuk merespons kehadiran pengunjung, sementara yang lain memanfaatkan bahan-bahan tradisional seperti kain batik atau anyaman bambu yang dipadukan dengan elemen digital. Pendekatan sains terlihat pada karya yang mengeksplorasi fenomena fisika atau biologi, seperti perubahan warna berdasarkan suhu ruangan. Para seniman tidak hanya menampilkan estetika visual, tetapi juga mengajak pengunjung untuk berpikir kritis tentang hubungan antara manusia, teknologi, dan alam.

Pameran ini menjadi wadah bagi seniman regional untuk berbagi perspektif tentang kehidupan modern di Asia Tenggara, di mana tradisi dan inovasi berjalan beriringan. Antusiasme pengunjung terlihat dari banyaknya yang memotret karya seni dan berdiskusi dengan kurator. Beberapa pengunjung mengaku terinspirasi oleh cara seniman mengubah objek sehari-hari menjadi sesuatu yang bermakna. Pameran Akal-Akalan juga menjadi ajang untuk memperkuat jaringan seni kontemporer di kawasan Asia Tenggara, dengan menghadirkan karya yang beragam dari segi medium dan gagasan.

Bagi masyarakat Bandung Barat, pameran ini memberikan akses langsung terhadap perkembangan seni rupa kontemporer yang seringkali hanya terpusat di kota besar. Ke depannya, ArtSociates Gallery berencana untuk terus mengadakan pameran serupa guna mendorong apresiasi seni dan kreativitas di tingkat lokal maupun internasional. Pameran ini tidak hanya sekadar pertunjukan visual, tetapi juga refleksi atas kehidupan sehari-hari yang sarat makna





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Pameran Seni Kontemporer Asia Tenggara Teknologi Budaya

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