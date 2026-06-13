Pamekasan Capai 100 Unit Koperasi Merah Putih Rampung, Dorong Ekonomi Desa

Pembangunan 100 unit Koperasi Merah Putih di Pamekasan telah terselesaikan, menandai tonggak penting dalam program nasional Presiden Prabowo Subianto. Sisa pembangunan diperkirakan rampung akhir tahun, dengan penyaluran alat operasional seperti kendaraan dan perabot sudah underway.

Sebanyak 100 unit Koperasi Merah Putih di Pamekasan telah selesai dibangun, menandai kemajuan signifikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Program ini constitute bagian dari inisiatif besar pemerintah untuk menghidupkan kembali ekonomi di tingkat akar rumput.

Dari total 189 unit yang direncanakan di Kabupaten Pamekasan, 100 unit kini telah rampung, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan. Sisa 89 unit lainnya diperkirakan akan mencapai 80 hingga 90 persen penyelesaian pada akhir bulan ini, dengan target seluruhnya selesai pada akhir Juni 2026. Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letcol Kav Agus Wibowo Hendratmoko, menegaskan bahwa setelah pembangunan fisik, fokus now Bergeser ke kesiapan operasional termasuk penyaluran alat pelengkap.

Sejumlah fasilitas sudah disalurkan, seperti 91 unit truk, 30 unit pikap, 54 unit rak, serta 80 set mebel (meja dan kursi) untuk melengkapi gerai koperasi. Di level nasional, Presiden Prabowo Subianto telah menginisiasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai program strategis, dengan target hingga akhir 2026 sekitar 40 ribu koperasi dapat beroperasi di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, data menunjukkan 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik, sedangkan 22.737 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Komitas menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan instrumen krusial untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, mewujudkan kemandirian ekonomi desa, serta memberikan dampak positif nyata bagi kesejahteraan rakyat di tingkat akar rumput





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