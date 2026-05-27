Palma Serasih Kaji Dampak Aturan Baru Tata Kelola Ekspor SDA, Belum Ada Penjualan Ekspor

PT Palma Serasih Tbk masih mengkaji rencana PP Tata Kelola Ekspor SDA dan menyatakan belum ada penjualan ekspor, sehingga regulasi tersebut belum berdampak material pada bisnis perseroan.

PT Palma Serasih Tbk (PSGO) memberikan tanggapan resmi kepada PT Bursa Efek Indonesia ( BEI ) terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam ( SDA ) serta wacana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor oleh pemerintah.

Dalam keterbukaan informasi BEI pada Rabu, 27 Mei, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Palma Serasih, Astrida Niovita Bachtiar, menyatakan bahwa perseroan masih melakukan kajian mendalam terhadap substansi regulasi serta aturan turunannya yang akan diterapkan. Perusahaan berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah guna memastikan setiap langkah bisnis tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Kajian ini dilakukan untuk memahami ruang lingkup aturan serta potensi dampaknya terhadap kegiatan usaha perseroan di masa mendatang.

Astrida menegaskan bahwa perseroan akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila regulasi tersebut resmi diterapkan, perusahaan siap melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai ketentuan pemerintah. Perseroan juga memandang penting untuk memahami secara menyeluruh mekanisme pelaksanaan kebijakan sebelum mengambil langkah strategis. Dengan demikian, setiap keputusan dapat diambil secara terukur dan sesuai kebutuhan operasional.

Hingga saat ini, Palma Serasih belum melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh pendapatan perseroan berasal dari penjualan domestik. Oleh karena itu, menurut perseroan, rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA belum memberikan dampak material terhadap operasional, keuangan, perjanjian pembiayaan, maupun hubungan kontraktual dengan pembeli. Perusahaan akan terus memantau perkembangan regulasi serta mengevaluasi potensi dampaknya.

Jika diperlukan, penyesuaian operasional dan kebijakan internal akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kepatuhan. Sampai dengan tanggal surat ini, perseroan belum menetapkan tindakan korporasi maupun timeline tertentu sehubungan dengan rencana penerbitan PP tersebut. Respons serupa juga disampaikan oleh PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) yang melaporkan ke BEI bahwa belum ada aksi korporasi terkait PP Tata Kelola Ekspor SDA.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan transparan dalam memberikan informasi aturan ekspor terbaru kepada pelaku usaha. Langkah ini diambil untuk menjaga iklim investasi dan kepercayaan pasar. Direktur Utama BEI, Iding Pardi, juga tengah menjalani fit and proper test, dan Bursa mencatat 11 perusahaan skala besar antre untuk IPO, menandakan optimisme di pasar modal Indonesia





