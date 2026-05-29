Palang Merah Indonesia (PMI) mengirimkan bantuan obat-obatan dan alat kesehatan darurat ke Iran, merespons krisis kemanusiaan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel yang masih dirasakan dampaknya oleh masyarakat hingga saat ini.

Palang Merah Indonesia ( PMI ) mengirimkan bantuan obat-obatan dan alat kesehatan darurat ke Iran , merespons krisis kemanusiaan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel yang masih dirasakan dampaknya oleh masyarakat hingga saat ini.

Bantuan obat-obatan dan alat medis darurat PMI ke Iran ini merupakan respons Ketua Umum PMI Bapak Muhammad Jusuf Kalla atas surat dari Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mr. Mohammad Boroujerdi, terkait permintaan obat-obatan darurat dan peralatan medis. Sektor kesehatan Iran kini berada dalam tekanan berat akibat kerusakan infrastruktur fisik dan terganggunya rantai pasok medis.

Mengutip data resmi Kementerian Kesehatan Iran, Fachri menyebutkan sedikitnya 50 rumah sakit dan ratusan fasilitas kesehatan lainnya mengalami kerusakan parah hingga hancur total akibat serangan langsung maupun gelombang ledakan di sekitarnya. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, rumah warga, serta fasilitas kesehatan, dan menyebabkan ribuan korban jiwa maupun luka-luka. Selain itu, serangan yang berlangsung secara masif menghancurkan berbagai pusat pelayanan kesehatan esensial, mulai dari tingkat desa hingga kota besar.

Lebih dari 180 pusat kesehatan primer, pos kesehatan pedesaan (health houses), dan klinik komunitas mengalami kerusakan sehingga memutus akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Serangan tersebut juga berdampak pada lumpuhnya kemampuan domestik Iran dalam memproduksi obat-obatan akibat rusaknya sejumlah fasilitas utama industri farmasi. Bantuan ini bukan hanya sekadar penyampaian bantuan kemanusiaan.

Lebih dari itu, ini adalah perwujudan nyata dari komitmen kita untuk menghadirkan empati, kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta solidaritas rakyat Indonesia terhadap rakyat Iran. Pihaknya berharap donasi ini dapat mendukung upaya kemanusiaan dan layanan bantuan medis yang sedang berlangsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Minister Counsellor sekaligus Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya (Pensosbud) KBRI Islamabad Rahmat Hindiarta Kusuma menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif PMI dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan tersebut melalui Iran Red Crescent.

Kepala Markas PMI Pusat Arifin Muh Hadi yang memimpin langsung proses pengadaan bantuan di Islamabad, Pakistan menjelaskan bahwa pengadaan bantuan dilakukan melalui koordinasi lintas pihak. Bantuan dengan total nilai mencapai Rp2 miliar tersebut akan dikirim menggunakan dua kontainer berukuran 40 kaki. Seluruh proses pengadaan saat ini telah selesai 100 persen dan minggu depan bantuan akan segera dikirim menuju Taftan, wilayah perbatasan Pakistan dan Iran.

Bantuan tersebut meliputi obat-obatan habis pakai, alat pelindung diri (APD), peralatan kesehatan darurat atau wounded and injury kits, peralatan bedah minor, serta obat-obatan esensial lainnya. Sebelum terjadinya serangan, katanya, Iran dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem infrastruktur kesehatan yang maju. Iran telah mencapai sekitar 90 persen swasembada industri farmasi dan produksi alat kesehatan, bahkan mampu mengekspor obat-obatan dan alat kesehatan ke berbagai negara





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Humanitas Indonesia Iran Amerika Serikat Israel PMI Red Crescent

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hasil Drawing Polytron Indonesia Open 2026, Ganda Putri Ditarget SemifinalGanda putri Indonesia dinilai memiliki peluang untuk melangkah sampai semifinal Polytron Indonesia Open 2026.

Read more »

PSSI Lepas 35 Ribu Tiket Laga Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik di SUGBKPSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) menyediakan puluhan ribu tiket bagi pendukung Timnas Indonesia.

Read more »

Temui Macron, Prabowo Tegaskan Palestina Merdeka Harga Mati!Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali posisi teguh Indonesia terkait perdamaian di Timur Tengah.

Read more »

Penampakan Prabowo & Macron Bertemu Bos-Bos Perusahaan RI dan PrancisPresiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Forum CEO Indonesia-Prancis bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Read more »