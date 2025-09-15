Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5: Diskon BPJS Ojol, Bebas PPh Pariwisata

Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,2 triliun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Paket ini mencakup diskon BPJS untuk ojol, penghapusan PPh bagi pekerja pariwisata, program magang, serta bantuan pangan.

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi yang terdiri dari delapan program akselerasi senilai Rp16,2 triliun dan lima program terkait penyerapan tenaga kerja. Paket ini dinamai 'Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5'. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa salah satu stimulus yang diberikan adalah diskon iuran BPJS untuk pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik.

Diskon ini memberikan keringanan sebesar 50 persen untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang ditujukan untuk 731.361 penerima. Diskon tersebut akan diberikan selama enam bulan dengan dana sebesar Rp36 miliar yang disediakan oleh BPJS. Selain itu, pemerintah juga memberikan penghapusan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan hotel, restoran, dan kafe yang memiliki gaji di bawah Rp 10 juta per bulan. Penerima stimulus ini adalah sekitar 552.000 pekerja, dan pemerintah menjanjikan penghapusan PPh 100 persen untuk sisa tahun pajak 2025. Untuk stimulus ini, pemerintah menganggarkan Rp120 miliar.Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa program magang untuk 20.000 lulusan baru perguruan tinggi dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan menjadi bagian dari paket stimulus ini. Program ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja. Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Dana yang dianggarkan untuk stimulus beras ini sebesar Rp7 triliun, dengan asumsi harga beras Rp18.500 per kg. Melalui paket stimulus ekonomi ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa penggunaan anggaran untuk stimulus ekonomi ini tidak akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025





