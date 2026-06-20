Pakar Telematika Roy Suryo Ditahan Polda Metro Jaya dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Polda Metro Jaya menahan Pakar Telematika Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Fokus tim hukum kini beralih pada proses pelimpahan tahap II.

DITAHAN - Pakar telematika Roy Suryo ditahan Polda Metro Jaya , Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo .

Fokus tim hukum kini beralih pada proses pelimpahan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada pihak Kejaksaan atau Penuntut Umum. Pada tahap ini, Penuntut Umum memiliki otoritas penuh untuk mengevaluasi kelayakan berkas perkara sebelum memutuskan melimpahkannya ke pengadilan. Jika dalam proses penelitian berkas ditemukan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian syarat, maka jaksa berhak menghentikan penanganan kasus tersebut demi hukum.

Dua tersangka, Roy Suryo dan Dokter Tifa, dijerat pasal berlapis terkait kasus ini, termasuk pencemaran nama baik dan manipulasi informasi elektronik





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Roy Suryo Dokter Tifa Ijazah Palsu Joko Widodo Polda Metro Jaya

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