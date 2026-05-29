Pakar onkologi mengingatkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam penanganan kanker

Pakar onkologi dari The University of Texas MD Anderson Cancer Center Banu Arun mengingatkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam penanganan kanker. Menurut dia, pendekatan ini dapat memperkuat akurasi dalam penanganan kanker. Ia juga menyarankan negara berkembang seperti Indonesia memanfaatkan teknologi untuk menerapkan konsep multidisplin di tengah tantangan ketimpangan fasilitas kesehatan.

Tidak ada pasien kanker yang sama. Dengan multidisiplin terapi, manajemen kanker bisa lebih presisi, katanya pada The 6th Siloam Oncology Summit 2026 di Jakarta. Ia menambahkan bahwa penanganan pasien kanker akan sulit diputuskan hanya oleh satu dokter spesialisasi medis saja. Manajemen kanker menjadi sangat rumit berdasarkan karakteristik mutasi dan banyaknya ketersediaan obat baru.

Proses multidisiplin menjadi sangat penting karena pasien berada di tengah, dan kita semua bekerja bersama sebagai tim untuk meningkatkan hasil pengobatan terbaik yang terpersonalisasi. Beberapa kesulitan yang kerap dirasakan para dokter ketika menangani pasien kanker adalah soal perawatan apa yang perlu dilakukan duluan. Apakah perawatan dengan, atau harus melakukan radiasi terlebih dahulu untuk menangani pasien. Hal itu kerap menjadi perdebatan.

Kondisi pasien tentu menjadi acuan utama. Untuk memutuskan hal tersebut, dokter dari berbagai multidisiplin perlu diundang dalam menangani kasus si pasien. Dokter lainnya bisa dari disiplin pendukung seperti patologi molekuler, farmasi, genetika, dan pencitraan medis dapat berdiskusi menentukan urutan terapi yang paling sesuai bagi pasien. Tim tersebut akan mengkaji secara komprehensif apakah pasien perlu menjalani operasi, kemoterapi, atau terapi target terlebih dahulu.

Menurut Banu, sistem perawatan terpadu itu telah diterapkan oleh MD Anderson Cancer Center selama sekitar 30 tahun dan dinilai efektif meningkatkan hasil klinis sekaligus keselamatan pasien. Ia juga menyarankan negara berkembang seperti Indonesia memanfaatkan teknologi untuk menerapkan konsep multidisplin di tengah tantangan ketimpangan fasilitas kesehatan. Jika di suatu institusi kekurangan dokter spesialis tertentu, mereka bisa bermitra dengan rumah sakit lain yang memiliki teknologi dan dokter ahli untuk melakukan konferensi klinis bersama.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RS MRCCC Siloam Semanggi dr. Adityawati Ganggaiswari mengatakan kolaborasi lintas profesi menjadi kunci pemerataan pengetahuan klinis hingga ke daerah hingga perawat khusus kanker. Menurut dia, konsep multidisiplin tidak hanya melibatkan dokter spesialis, tetapi juga perawat onkologi, fisikawan medis, hingga radiografer yang mengoperasikan alat diagnostik dan terapi. Melalui forum ini, kami mendistribusikan keahlian dan teknik pengobatan agar pelayanan onkologi berstandar global dapat diakses merata di seluruh Indonesia





