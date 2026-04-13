Pakar Kesehatan Tegaskan Rokok Elektronik Tetap Berbahaya: Dampak pada Kesehatan dan Upaya Pencegahan

Guru Besar FKUI, Prof. Tjandra Yoga Aditama, menekankan bahaya rokok elektronik, termasuk kandungan nikotin dan zat toksik yang berdampak buruk pada pengguna dan perokok pasif. BNN juga mengusulkan pelarangan vape. Upaya pencegahan dan edukasi sangat penting.

Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE, FISR, seorang Guru Besar Pulmonologi & Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), menegaskan bahwa rokok elektronik , atau yang dikenal dengan istilah ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems), tetap merupakan ancaman serius bagi kesehatan, meskipun seringkali dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional.

Pernyataan ini disampaikan saat dihubungi ANTARA pada hari Senin, menyoroti kekhawatiran yang mendalam terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh produk-produk tersebut. Beliau menekankan bahwa rokok elektronik mengandung nikotin dan berbagai bahan toksik lainnya yang berbahaya, baik bagi pengguna langsung maupun perokok pasif yang terpapar asapnya. Professor Tjandra menjelaskan bahwa meskipun ada klaim bahwa beberapa produk rokok elektronik tidak mengandung nikotin (ENNDS atau Electronic Non-Nicotine Delivery Systems), penelitian dan pengujian seringkali menemukan adanya kandungan zat adiktif tersebut. Paparan nikotin, menurutnya, dapat memberikan dampak serius, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, janin yang sedang berkembang, serta anak-anak dan remaja. Pada anak-anak dan remaja, paparan nikotin dapat mengganggu perkembangan otak, yang pada gilirannya berpotensi memengaruhi kemampuan belajar, fungsi kognitif, serta kondisi psikologis secara keseluruhan. Selain itu, Professor Tjandra juga menyoroti risiko jangka panjang yang ditimbulkan oleh bahan-bahan toksik lainnya yang terdapat dalam rokok elektronik. Zat-zat tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan serius, mulai dari penyakit paru-paru dan jantung hingga risiko kanker yang meningkat. Beliau mengutip temuan dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang menunjukkan bahwa aerosol rokok elektronik mengandung bahan kimia berbahaya dan partikel halus yang dapat menembus jauh ke dalam paru-paru, menimbulkan kerusakan yang signifikan. Meskipun penelitian mengenai dampak jangka panjang rokok elektronik masih terus berkembang karena relatif barunya penggunaan produk-produk ini secara luas, Professor Tjandra mengingatkan bahwa bukti yang ada sudah cukup untuk menunjukkan potensi risiko serius bagi kesehatan dalam jangka panjang. Kewaspadaan ini sangat penting mengingat popularitas rokok elektronik yang terus meningkat, terutama di kalangan anak muda dan remaja. Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, juga telah mengusulkan pelarangan rokok elektronik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk cairan vape yang semakin marak di Indonesia. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, ditemukan fakta-fakta yang mengkhawatirkan. Suyudi mengungkapkan hal ini dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 7 April. Ia juga mencatat bahwa beberapa negara di kawasan ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos, telah mengambil langkah untuk melarang peredaran vape. Tindakan ini mencerminkan kesadaran global akan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh rokok elektronik dan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa isu rokok elektronik semakin menjadi perhatian serius pemerintah dan lembaga terkait kesehatan di Indonesia. Pentingnya pencegahan dan edukasi terus-menerus tentang bahaya rokok elektronik tidak dapat diabaikan. Informasi yang akurat dan berbasis bukti ilmiah harus disebarluaskan secara luas kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan mereka. Pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengembangkan program-program pencegahan yang efektif, serta menyediakan dukungan bagi mereka yang ingin berhenti menggunakan rokok elektronik. Selain itu, pengawasan terhadap produksi dan peredaran rokok elektronik harus diperketat untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar memenuhi standar keamanan yang ketat dan tidak mengandung zat-zat berbahaya. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait rokok elektronik juga diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Upaya-upaya ini akan sangat krusial dalam mengurangi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok elektronik dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan





