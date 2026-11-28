Pakar hukum UMY, King Faisal, meminta aparat penegak hukum membuktikan keterlibatan Arif Kurniawan dalam dugaan makar melalui jalur hukum yang sah.

Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin bersama Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memamerkan barang bukti dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin, 23 November 2026. Pernyataan resmi pemerintah yang menyebut Arif Kurniawan sebagai aktor intelektual dalam dugaan tindak pidana makar harus melalui proses pembuktian hukum yang ketat dan sahih.

Tuntutan Bukti Hukum Aktor Intelektual

King Faisal, pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menekankan bahwa penyebutan nama seseorang sebagai aktor intelektual merupakan tuduhan serius yang wajib dibuktikan melalui fakta konkret. Ia menegaskan bahwa alat bukti serta hubungan langsung antara pihak yang bersangkutan dengan perencanaan atau pelaksanaan tindak pidana harus teruji secara hukum sebelum adanya kesimpulan publik.

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Menurut analisisnya, pernyataan pejabat pemerintah yang mengaitkan individu dengan dugaan tindak pidana seharusnya diperlakukan sebagai informasi awal saja. Hal tersebut bukanlah kesimpulan akhir yang menyatakan keterlibatan seseorang secara definitif dalam suatu perkara hukum yang kompleks.

Mekanisme Investigasi Intelijen dan Penyidikan

Jika informasi mengenai Arif Kurniawan yang dikenal sebagai Raja Nikel tersebut bersumber dari temuan intelijen atau bukti awal, aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Proses ini memerlukan pengujian fakta, validasi alat bukti, serta verifikasi hubungan konkret yang membuktikan keterlibatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan dugaan makar.

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Proses penyidikan ini harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyidik memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengembangkan penyelidikan guna menelusuri kemungkinan adanya struktur di balik dugaan makar tersebut.

Batasan Pembuktian dan Independensi Aparat

Penelusuran fakta dalam perkara ini tidak cukup hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga harus mengarah kepada pihak yang diduga terlibat dalam perencanaan strategis hingga pendanaan. Namun, aparat penegak hukum harus waspada untuk tidak menjadikan kekuatan ekonomi, relasi politik, maupun perkara pidana lain yang pernah dikaitkan dengan seseorang sebagai dasar tunggal menyimpulkan keterlibatan dalam makar.

Faktor-faktor eksternal tersebut tidak secara otomatis membuktikan seseorang terlibat dalam tindak pidana makar karena prinsipnya setiap keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban melalui jalur hukum. Penetapan aktor intelektual harus murni merupakan hasil dari pembuktian hukum yang objektif, bukan sekadar kesimpulan dari komunikasi politik atau tekanan publik.

Independensi Penyidik dan Sinergi Birokrasi

Kepala Badan Komunikasi Strategis Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, serta Kabareskrim Polri telah memfasilitasi transparansi bukti dalam ruang publik. King Faisal menegaskan bahwa independensi penyidik menjadi kunci mutlak agar setiap tuduhan diuji berdasarkan alat bukti yang valid dan bukan dipengaruhi oleh pernyataan di ruang publik.

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Proses pembuktian yang ketat harus menjadi batas utama agar penegakan hukum tidak berubah menjadi vonis sebelum pengadilan menjatuhkan putusan. Sinergi antara penyidik dan birokrasi komunikasi strategis diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah investigasi tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.