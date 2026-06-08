Pajak Keberangkatan dan Kenaikan Biaya Visa Jepang: Dampak dan Tujuan

Pemerintah Jepang menerapkan pajak keberangkatan untuk wisatawan asing dan mengumumkan kenaikan biaya visa serta perpanjangan izin tinggal. Pajak tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pariwisata dan mengurangi beban overturisme. Selain itu, sistem otorisasi elektronik akan been launched untuk meningkatkan keamanan. Warga asing juga harus mematuhi kewajiban asuransi kesehatan nasional (NHI) untuk menjaga status visa mereka.

Pemerintah Jepang telah mengumumkan penerapan pajak keberangkatan bagi wisatawan asing, yang mulai berlaku pada 9 Juni 2026. Meski meningkatkan biaya perjalanan, pajak tersebut diharapkan dapat mendanai pengembangan infrastruktur pariwisata dan mengatasi masalah overturisme.

Penerapannya mengecualikan anak-anak di bawah dua tahun, pemudik dalam waktu 24 jam, serta yang masuk karena keForce majeure. Selain itu, revisi undang-undang imigrasi disahkan pada 29 Mei 2026, memporak-porandakan biaya visa dan perpanjangan izin tinggal. Biaya permohonan izin menetap dapat mencapai 300.000 yen, naiksignifikan dari 10.000 yen sebelumnya. Pemerintah berjanji akan memberikan keringanan bagi mereka yang memiliki kesulitan finansial, meski kriteria belum jelas.

Sistem Elektronik Otorisasi Perjalanan Jepang juga akan diluncurkan pada fiscal year 2028 untuk meningkatkan keamanan dengan memverifikasi data wisatawan sebelum keberangkatan. Selain itu, warga asing yang tinggal di Jepang wajib membayar asuransi kesehatan nasional (NHI) untuk menjaga status visa mereka. Jumlah penduduk asing di Jepang mencapai rekor 4,13 juta pada akhir 2025, menunjukkan pentingnya memahami peraturan tersebut





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