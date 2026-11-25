Ditjen Pajak Jawa Barat III menyerahkan tersangka ACK dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor karena pelanggaran faktur fiktif yang merugikan negara miliaran rupiah.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III, bekerja sama dengan Korwas PPNS Polda Jawa Barat, telah resmi menyerahkan tersangka berinisial ACK dengan status penyidikan Tahap II/P.22 beserta seluruh barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Langkah hukum ini diambil setelah adanya temuan signifikan terkait penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh PT SMM untuk beberapa periode pajak di tahun 2021, yang menyebabkan kerugian finansial sangat besar pada anggaran pendapatan negara.

Modus Pelanggaran Faktur Pajak Fiktif

Tersangka ACK, yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas PT SMM, didakwa secara sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif pada Masa Pajak September hingga Desember tahun 2021. Tindakan pelanggaran ini dilakukan melalui penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau dikenal sebagai TBTS, yang secara langsung menyebabkan defisit pada penerimaan kas negara. Total kerugian finansial yang ditimbulkan dari praktik ilegal ini mencapai angka tepat Rp 4.733.670.758.

Also read bank bjb Raih Juara Umum FOBS FKIJK Jawa Barat 2026

Pelimpahan tersangka ke pihak kejaksaan ini merupakan kelanjutan dari proses hukum yang telah berjalan cukup panjang dan intensif sejak awal tahun sebelumnya. Penyerahan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 6 November 2026, kemudian diteruskan dengan penyerahan fisik tersangka dan barang bukti pada 24 November 2026, menandai dimulainya tahap proses peradilan di pengadilan negeri.

Sejarah Panjang Proses Penegakan Hukum

Sebelum perkara ini dialihkan ke jalur pidana, Kanwil DJP Jawa Barat III melalui KPP Pratama Cileungsi telah mengedepankan pendekatan persuasif untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak agar memperbaiki kelalaiannya. Pada tahun 2024, pihak pajak menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau SP2DK kepada PT SMM. Surat ini memberikan ruang waktu dan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang mencurigakan serta membetulkan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Advertisement

Kesempatan tersebut ternyata tidak direspons dengan baik oleh PT SMM. Karena tidak adanya klarifikasi yang memuaskan, Kanwil DJP Jawa Barat III meningkatkan status penanganan perkara ke tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan. Selama proses pemeriksaan yang berlangsung antara bulan Maret dan Agustus 2025, Tim PPNS Kanwil DJP Jawa Barat III kembali memberikan kesempatan kepada PT SMM untuk menggunakan hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP.

Hak tersebut memungkinkan wajib pajak untuk menghindari sanksi pidana dengan cara melunasi pokok pajak beserta sanksi administrasinya. Sayangnya, kesempatan emas ini kembali diabaikan oleh tersangka ACK. Akibatnya, Tim PPNS terpaksa meningkatkan status penanganan perkara dari pemeriksaan bukti permulaan ke tahap penyidikan resmi yang dimulai sejak Januari 2026.

Komitmen Pemulihan Kerugian Negara

Memasuki fase penyidikan, pihak berwenang tetap memberikan peluang kepada wajib pajak untuk mengajukan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 44B UU KUP. Syarat utama untuk menghentikan proses hukum ini adalah kelunasan penuh terhadap kerugian negara yang ditimbulkan serta pembayaran sanksi denda administratif. Namun, setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tersangka tetap tidak memanfaatkan mekanisme pemulihan kerugian tersebut.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat III ini menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten dalam melindungi kepentingan fiskal negara. Penanganan kasus ini tidak dilakukan secara sendiri, melainkan melalui koordinasi dan sinergi yang erat antara Kanwil DJP Jawa Barat III, Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Advertisement

Penyerahan tersangka berinisial ACK ini membuktikan bahwa setiap pelanggaran perpajakan, khususnya yang melibatkan praktik fiktif, akan ditindak tegas sesuai aturan main. Pelanggaran terhadap Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan terus dikejar hingga tuntas di pengadilan. Harapannya, kejelasan fakta dan bukti yang telah diserahkan dapat mempercepat proses pemeriksaan di pengadilan sehingga kerugian negara dapat segera dipulihkan dan ditagih secara tuntas.