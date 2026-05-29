Padatnya Jamarat dan Pengalaman Jemaah Haji Tanazul di Mina

Area Jamarat di Mina dipadati jemaah haji yang melaksanakan lontar jumrah. Tim MCR disiagakan untuk mengatasi kepadatan. Program tanazul memberikan alternatif bagi jemaah yang memilih tinggal di hotel, namun tetap harus mabit di Jamarat pada malam hari. Kisah jemaah seperti Miftahul Jannah dan Agus menggambarkan tantangan dan kemudahan selama ibadah.

Ritual melempar jamrah di Mina pada musim haji tahun ini berlangsung sangat padat. Sejak Rabu 27 Mei 2026, area Jamarat dipenuhi jemaah yang melaksanakan lontar jumrah setelah menyelesaikan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah.

Tembok jamrah aqabah menjadi sasaran tujuh kerikil yang dilempar sebagai simbol perlawanan terhadap setan. Kepadatan terus berlanjut pada Kamis 28 Mei 2026, dengan jalur menuju Jamarat berubah menjadi lautan manusia. Wakil Amirulhaj yang juga Wakil Menteri Agama dan Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah Indonesia menunda keberangkatan ke Jamarat hingga malam hari untuk mengurangi risiko. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH menyiagakan tim Mobile Crisis Rescue MCR di Jamarat untuk memberikan pertolongan pertama, evakuasi darurat, dan membantu mengurai kepadatan.

Tim ini bertugas 24 jam nonstop, menangani jemaah yang pingsan, tersesat, kelelahan ekstrem, serta mengevakuasi lansia dan penyandang disabilitas. Banyak jemaah yang salah turun dari lantai 3 ke lantai 1 dan harus menempuh jarak sangat jauh untuk kembali ke tenda di Mina, karena jalur yang benar adalah melalui terowongan. Sementara itu, lantai 1 difungsikan khusus bagi jemaah tanazul yang tinggal di hotel di kawasan Syisyah dan Raudhah.

Sekitar 20.000 jemaah tahun ini mengikuti program tanazul untuk pertama kalinya yang dikelola pemerintah RI. Mereka tidak kembali ke tenda di Mina setelah melempar jamrah aqabah, melainkan ke hotel masing-masing di dekat Mina. Program ini memberikan kenyamanan lebih karena fasilitas hotel yang lebih baik dibandingkan tenda yang sangat padat. Namun, jemaah tanazul tetap harus memenuhi wajib haji mabit di Mina dengan bermalam di area Jamarat pada malam hari.

Fathullah, Abdul Latif dan istrinya Miftahul Jannah, jemaah asal Pemalang, Jawa Tengah, menceritakan pengalaman mereka menjalani tanazul. Kamis malam pukul 21.00, mereka berjalan kaki dari hotel di Syisyah menuju Jamarat sejauh tiga kilometer. Mereka tidak bermaksud melempar jamrah, melainkan untuk mabit di sana. Setiba di Jamarat, mereka menggelar tikar di luar area lempar, shalat Isya berjemaah, dan berdzikir sambil menikmati malam dengan bekal makanan.

Miftahul Jannah mengaku heran karena meski termasuk risiko tinggi dengan tensi tinggi, ia mampu berjalan kaki sejauh sekitar 10 kilometer dari Mina ke Jamarat dan ke hotel seusai melempar jamrah aqabah. Malam sebelumnya, saat bergerombol dengan teman, mereka didatangi petugas keamanan dan diminta pergi, sehingga malam ini mereka memilih hanya bertiga. Agus, jemaah lain dari Kloter 34 Embarkasi Kertajati, juga memilih tanazul meski tidak termasuk program resmi. Ia menebeng hotel rekan di Syisyah setelah merasa tenda di Mina terlalu padat.

Saat ditemui, Agus mengalami telapak kaki melepuh dan mendapat perawatan dari petugas medis. Ia baru tiba dari Masjidil Haram dengan taksi seharga 300 riyal atau sekitar Rp1,4 juta. Kepadatan di Mina menjadi alasan utama jemaah memilih tanazul. Meski demikian, mabit di Jamarat juga memiliki tantangan tersendiri, seperti harus rela tidur di area terbuka dengan segala keterbatasan.

Namun, bagi sebagian jemaah, kemudahan fasilitas hotel dan pengurangan risiko kesehatan menjadi pertimbangan utama. Program tanazul diharapkan dapat menjadi solusi bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang kesulitan menjangkau tenda di Mina. PPIH terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, termasuk dengan menempatkan petugas MCR di setiap lantai Jamarat untuk mengantisipasi kondisi darurat. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar meski di tengah kepadatan yang tinggi





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji Jamarat Mina Tanazul Jemaah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tampung 300 Ribu Jemaah Haji per Jam, Jamarat Jadi 'Mesin' Pengatur Massa Terbesar di DuniaJamarat, salah satu proyek pembangunan paling signifikan di tempat suci. Dirancang dengan standar teknik dan operasional kelas dunia mengatur pergerakan jemaah haji

Read more »

Jadwal dan Aturan Lontar Jumrah di Jamarat, Mina, untuk Jemaah Haji Indonesia 2026Jadwal dan aturan untuk melempar jumrah aqobah di Jamarat, Mina, Makkah, Arab Saudi untuk jemaah haji Indonesia pada 10 hingga 13 Zulhijah 1447 H atau 27-30 Mei 2026.

Read more »

Jamaah Haji Melempar Jumrah Aqobah di Jamarat, Mina, Makkah, Arab SaudiJamaah haji dari berbagai negara melempar jumrah aqobah di Jamarat, Mina, Makkah, Arab Saudi. Otoritas Arab Saudi menyiapkan pengaturan jalur dan pengamanan ketat di kawasan Jamarat untuk mengantisipasi kepadatan jamaah.

Read more »

Mina dan Jamarat jadi Fase Terberat Haji, Jamaah Rawan Lupa Arah dan TerpisahSebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Mina dan Jamarat menjadi fase terberat dalam prosesi puncak ibadah haji tahun ini.

Read more »