Padang Tekankan Keseimbangan Lahan Pertanian-Investasi demi Pembangunan Berkelanjutan

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan lahan pertanian dengan kebutuhan investasi untuk pembangunan berkelanjutan. Kota Padang memiliki target LP2B 87 persen dari lahan baku sawah, namun realisasi baru 48 persen. Pemerintah kota mengusulkan kerja sama antar daerah untuk capai target provinsi tanpa mengorbankan pembangunan. Berbagai daerah lain seperti Pasaman Barat, Mukomuko, Palembang, Kuningan, Banten, dan Banjarmasin juga melakukan upanya optimalisasi lahan untuk ketahanan pangan.

Wakil Wali Kota Padang , Maigus Nasir , menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara lahan pertanian dengan kebutuhan investasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kota Padang . Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan penetapan dan integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kota Padang memiliki lahan baku sawah seluas 4.357,74 hektar, dengan target penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) mencapai 3.791,23 hektar atau sekitar 87 persen dari total lahan baku sawah hingga tahun 2029. Namun, hingga saat ini hanya tersedia 2.123,64 hektar atau sekitar 48 persen dari target. Kekurangan lahan sebesar 1.667,59 hektar menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota. Target 87 persen tersebut originates dari target provinsi Sumatera Barat yang harus dicapai bersama oleh seluruh kabupaten dan kota.

Sebagai ibu kota provinsi, Padang memiliki tanggung jawab besar untuk mengakomodasi pembangunan infrastruktur, investasi, pusat pemerintahan, dan pendidikan yang terus berkembang, sementara geografisnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional juga menambah kompleksitas. Oleh karena itu, MaigusNasir mengusulkan agar kabupaten/kota lain yang memiliki potensi lahan lebih luas dapat membantu mencapai target provinsi secara kolektif, tanpa mengorbankan pembangunan di Padang. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian dan kelancaran investasi untuk manfaat jangka panjang masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai daerah di Indonesia juga sedang memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan perluasan LP2B menjadi 7.275 hektare untuk mencegah alih fungsi lahan. Kabupaten Mukomuko gencarkan pembinaan petani dan perbaikan irigasi untuk cegah alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit. Pemerintah Kota Palembang berpotensi menggarap 3.000 hektare sawah, sementara Kabupaten Kuningan menggandeng PT Rumah Tani Nusantara untuk mengoptimalkan aset lahan daerah.

Pemerintah Provinsi Banten juga tegaskan komitmen menjaga lahan pertanian produktif di tengah derasnya investasi industri. Di Banjarmasin, kota yang unik dengan lahan di bawah permukaan laut, pemerintah menggelar Rembuk Tani untuk pertahankan ketahanan pangan. Upaya-upaya ini menunjukkan strategi beragam antar daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan ketahanan pangan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Padang Lahan Pertanian Investasi Pembangunan Berkelanjutan Ketahanan Pangan LP2B Maigus Nasir

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Puncak Peringatan Hari Jadi ke-733 Kota Surabaya, Armuji Tekankan Gotong Royong dan Pembangunan InklusifPelaksana Harian Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan capaian dan arah pembangunan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-733 Kota Surabaya. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong serta pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkarakter, seiring dengan program strategis pemerintah pusat. Surabaya sebagai kota terbesar kedua dan gerbang ekonomi Jawa Timur perlu menjadi contoh keberhasilan pembangunan nasional yang berpihak kepada masyarakat.

Read more »

PDIP Dorong Keseimbangan antara Pasar Tradisional dan Ritel ModernPemerintah diminta memastikan terciptanya keseimbangan antara perlindungan pasar tradisional dan kepastian berusaha bagi industri ritel modern di Indonesia.Hal itu disampaikan

Read more »

Prabowo Bertanya soal Ketersediaan dan Keseimbangan Ekonomi IndonesiaPrabowo menyerukan untuk melihat kembali pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat. Dia mengakui kelemahan dan kesulitan yang dihadapi bangsa, sambil menekankan kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai produsen utama berbagai komoditas penting. Meski demikian, nilai tambah dari sumber daya tersebut masih dinikmati di luar negeri, sehingga rakyat hanya menjadi penonton. Untuk itu, ia berkomitmen melakukan transformasi ekonomi nasional berlandaskan Pancasila.

Read more »

Pentingnya Keseimbangan Mikrobiota Usus untuk Tumbuh Kembang AnakDokter spesialis anak menjelaskan bahwa keseimbangan mikrobiota usus penting untuk penyerapan nutrisi dan kenyamanan anak. Gangguan sejak dini dapat menyebabkan masalah pencernaan berulang dan mempengaruhi tumbuh kembang. Pencegahan melalui nutrisi tepat termasuk prebiotik dianjurkan.

Read more »