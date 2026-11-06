Padang Pariaman Pacu Kudo Usulkan Masuk KEN 2027

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengusulkan Pacu Kudo 2027 masuk kalender KEN dengan target kunjungan 50 ribu orang dan dukungan anggaran Rp1,8 miliar untuk pelestarian budaya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, resmi mengusulkan penyelenggaraan acara Padang Pariaman Pacu Kudo 2027 agar masuk ke dalam Kalender Kharisma Event Nusantara tahun 2027. Usulan ini bertujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus melestarikan warisan budaya Minangkabau yang merupakan identitas daerah tersebut.

Mekanisme Dampak Ekonomi Budaya

Anton Wira Tanjung, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman, menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan wisata dan budaya tersebut dikunjungi oleh banyak penonton. Target kunjungan untuk tahun depan ditetapkan lebih dari 50 ribu orang yang mencakup wisatawan lokal, nasional termasuk perantau, hingga mancanegara. Kehadiran pengunjung diharapkan memberikan dampak berganda terhadap perekonomian masyarakat terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah, kuliner lokal, perdagangan, ekonomi kreatif, serta jasa pariwisata.

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Acara ini tidak hanya sekadar pacuan kuda, melainkan juga dirancang sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara warga di nagari dengan para perantau Padang. Melalui perputaran ekonomi yang tercipta dari kehadiran ribuan pengunjung, pelaku usaha kecil dan menengah di sekitar lokasi gelaran dapat merasakan manfaat langsung dari meningkatnya aktivitas jual beli dan jasa selama penyelenggaraan event berlangsung.

Posisi Pemangku Adat dan Pemerintah

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan fasilitas pendukung agar acara ini memenuhi standar untuk masuk ke dalam kalender wisata nasional. Ia menyatakan bahwa Pemkab akan terus melaksanakan pacu kuda setiap tahunnya dengan diiringi peningkatan kualitas arena pacuan dan penyelenggaraan serta akan memanfaatkan arena itu untuk kegiatan olahraga lainnya salah satunya sepak bola.

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Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkab Padang Pariaman mengusulkan dukungan anggaran sebesar Rp1,8 miliar kepada Kementerian Pariwisata. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekaligus memperkuat daya tarik acara agar mampu bersaing dan ditetapkan sebagai salah satu agenda dalam kalender KEN. Pemkab telah menjalani sesi presentasi dan wawancara secara daring terkait pengusulan kegiatan pacuan kuda itu masuk ke dalam KEN 2027.

Penyelenggara juga melibatkan niniak mamak, pemangku adat, sanggar seni, serta pemuda nagari untuk memastikan kegiatan itu berjalan guna merepresentasikan identitas budaya masyarakat Padang Pariaman. Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat ini menjadi kunci dalam menjaga keaslian dan relevansi tradisi di tengah perkembangan modernisasi pariwisata daerah.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Pada tahun 2027, pacuan kuda direncanakan berlangsung pada 10-16 Mei di Gelanggang Pacu Kudo Duku Banyak, Kecamatan VII Koto dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai salah satu kekuatan utama dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selain pacuan kuda, kemeriahan kegiatan juga akan diperkuat melalui rangkaian Alek Nagari yang menampilkan kesenian tradisional Minangkabau, di antaranya Ulu Ambek, Indang, Gandang Tasa, Randai, dan Silek Tuo.

Penyelenggara juga merancang Parade Budaya bertema Karambie: Dari Nagari untuk Dunia sebagai sarana memperkenalkan kekayaan tradisi dan kesenian Minangkabau kepada wisatawan yang lebih luas. Langkah strategis ini dirancang untuk memastikan bahwa acara tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga tradisional, tetapi juga pusat perhatian nasional yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara dan meningkatkan citra pariwisata Sumatera Barat secara signifikan.