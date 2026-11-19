PACK melalui surat ke BEI membantah kabar akuisisi PT Weda Bay Nickel oleh Andi Syamsuddin Arsyad. Eramet pun mengonfirmasi proses penjualan saham untuk kurangi utang grup.

PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk atau PACK secara resmi membantah kabar bahwa perseroannya terlibat dalam rencana akuisisi saham PT Weda Bay Nickel (WBN). Bantahan ini disampaikan manajemen perseroan melalui surat tanggapan resmi kepada Bursa Efek Indonesia pada 18 November 2026. Tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap surat permintaan penjelasan bursa bernomor S-14234/BEI.PP1/11-2026 terkait pemberitaan yang beredar di media massa.

Respon Resmi Terhadap Tudingan Akuisisi

Calvin Setiawan, Corporate Secretary PACK, menegaskan dalam keterbukaan informasi BEI bahwa perseroan tidak pernah maupun tidak sedang melakukan penjajakan, pembicaraan, negosiasi, serta kesepakatan apa pun untuk mengambil alih saham PT Weda Bay Nickel. Kepemilikan saham tersebut saat ini masih dikuasai oleh Eramet. Pernyataan tegas ini mencakup klaim keterlibatan baik secara mandiri maupun bersama pihak lain mana pun dalam transaksi tersebut.

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Perseroan juga secara khusus menampik kabar yang menyebut bahwa PACK menjadi bagian dari konsorsium pembelian. Informasi yang menyebutkan keterlibatan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, BPI Danantara Indonesia, maupun Grup Bakrie dalam skema pembelian saham nikel tersebut tidak benar. Manajemen PACK menegaskan bahwa tidak ada korelasi operasional atau strategis antara perseroan dengan konsorsium tersebut.

Status Kepemilikan Saham Haji Isam

Dalam klarifikasi terpisah, manajemen PACK memberikan penjelasan mengenai pencantuman nama Haji Isam yang kerap disandingkan dengan kode saham PACK dalam berbagai pemberitaan media. Manajemen menyebut Andi Syamsuddin Arsyad memang tercatat secara resmi sebagai pemegang saham perseroan. Namun, perusahaan menegaskan dengan tegas bahwa Haji Isam bukan merupakan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris PACK.

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Ketidakjelasan status jabatan dalam tubuh perusahaan inilah yang menyebabkan salah tafsir publik. Penyebutan "Haji Isam (PACK)" dalam judul pemberitaan tidak menunjukkan bahwa Perseroan terlibat dalam rencana akuisisi tersebut. Status Haji Isam hanya sebatas pemegang saham dan bukan pengambil keputusan eksekutif di level manajemen PACK.

Konfirmasi Posisi Eramet Group

Sementara itu, Eramet Indonesia juga membuka suara mengenai kabar akuisisi saham milik induk usaha di tambang Weda Bay Nickel. Representatif Eramet Indonesia menegaskan bahwa perseroan hingga saat ini hanya dapat memberikan informasi seperti yang disampaikan oleh induk usaha, Eramet Group. Perwakilan mereka menyatakan bahwa memang perusahaan sedang dalam proses menjual sahamnya di Weda Bay Nickel.

Proses divestasi ini telah menarik minat investor. Perwakilan Eramet Indonesia menegaskan akan mengumumkan informasi lanjutan jika telah terdapat perkembangan terbaru terkait rencana divestasi saham di Weda Bay Nickel. Mereka merujuk pada informasi resmi yang telah disampaikan oleh Eramet Group sebagai satu-satunya sumber data valid untuk publik.

Dampak Keuangan dan Struktur Kepemilikan Saham

Menurut pengumuman resmi yang dikutip dari Bloomberg, Eramet mengumumkan proses penjualan saham sebagai upaya strategis untuk pengurangan utang grup. Langkah ini juga bagian dari monetisasi aset dan penjualan saham yang telah disepakati selama tahun ini. Eramet Group menegaskan telah menerima calon investor yang berminat mengambil alih saham perseroan secara signifikan.

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Struktur kepemilikan PT Weda Bay Nickel saat ini menunjukkan bahwa 90% saham dimiliki melalui Strand Minerals Pte Ltd. Komposisi kepemilikan di sana adalah Eramet sebesar 43% dan Tsingshan sebesar 57%. Sementara itu, 10% saham lainnya dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Dengan struktur demikian, Eramet menguasai 38,7% saham WBN secara tidak langsung.