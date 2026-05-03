P2G Desak Prabowo Hentikan Rekrutmen PPPK dan P3K PW, Fokus ke CPNS

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan rekrutmen PPPK dan P3K PW, serta mengalihkan seluruh rekrutmen CASN 2026 ke formasi CPNS. P2G juga menyerukan restrukturisasi tata kelola guru dari daerah ke pusat dan revisi UU Sisdiknas.

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru ( P2G ) secara tegas mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan seluruh proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) dan PPPK paruh waktu ( P3K PW ).

Desakan ini disertai dengan permintaan agar seluruh alokasi rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2026 dialihkan sepenuhnya ke formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), perlu segera melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Restrukturisasi ini, menurut P2G, idealnya dilakukan dengan memindahkan kewenangan pengelolaan guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Upaya strategis ini sangat layak untuk dimasukkan sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang komprehensif. Satriwan menjelaskan bahwa urgensi pelimpahan kewenangan tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat semakin mendesak karena sistem yang ada saat ini menunjukkan tumpang tindih yang signifikan, kerumitan yang berlebihan, kompleksitas yang menghambat efisiensi, dan bahkan praktik diskriminatif terhadap para guru.

Ia menyoroti bahwa keberadaan klausul mengenai P3K PW, yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025, justru memperburuk dan memperdalam diskriminasi terhadap Guru P3K. P2G berpendapat bahwa keberadaan Guru P3K PW secara jelas melanggar ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023, bertentangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, serta tidak sejalan dengan cita-cita luhur pendidikan nasional yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Lebih lanjut, P2G menganggap bahwa skema P3K PW menciptakan stratifikasi dan perbedaan status yang tidak semestinya di antara para guru, yang berpotensi menurunkan moral dan motivasi kerja mereka.

P2G secara tegas mendesak agar aturan yang tercantum dalam KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 mengenai P3K PW segera dicabut demi menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh guru di Indonesia. Menurut P2G, regulasi tersebut justru semakin memperlebar jurang pembedaan dan memperkuat sistem kastaisasi di kalangan guru-guru nasional. Hal ini, menurut mereka, sangat merugikan dan kontraproduktif dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

P2G menekankan bahwa semua guru, tanpa memandang status kepegawaiannya, harus diperlakukan secara adil dan setara, serta diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. P2G berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menindaklanjuti desakan ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola guru di Indonesia, sehingga tercipta sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

P2G juga menyerukan kepada Kemdikdasmen untuk segera menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk merealisasikan restrukturisasi tata kelola guru, termasuk penyusunan draf revisi UU Sisdiknas yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi para guru





