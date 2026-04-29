Outstanding PayLater Tembus Rp 56,3 Triliun, Risiko Kredit Macet Mengintai

Pertumbuhan pesat layanan Bayar Nanti Cicil Sekarang (BNPL) mencapai Rp 56,3 triliun pada Februari 2026, didorong oleh platform pinjaman daring. Namun, peningkatan ini dibarengi dengan risiko kredit macet yang mencapai 5,06 persen.

Pertumbuhan pesat layanan Bayar Nanti Cicil Sekarang ( BNPL ) atau PayLater di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan, namun juga dibarengi dengan peningkatan risiko kredit macet . Data dari PT PEFINDO Biro Kredit (idScore) pada Februari 2026 mencatat total outstanding atau utang pada layanan BNPL mencapai Rp 56,3 triliun.

Angka ini mengalami lonjakan sebesar 86,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, melampaui pertumbuhan kredit konsumsi konvensional. Pertumbuhan ini mengindikasikan semakin populernya BNPL sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat, terutama generasi muda yang menginginkan kemudahan dan fleksibilitas dalam berbelanja. Namun, peningkatan yang cepat ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan debitur dalam mengelola utang mereka. Dari rincian data idScore, platform pinjaman daring (pinjol) mencatatkan pertumbuhan outstanding BNPL tertinggi, yaitu mencapai 153,49 persen year on year dengan nilai Rp 16,9 triliun.

Hal ini menunjukkan bahwa pinjol menjadi pemain utama dalam pertumbuhan BNPL, menawarkan akses yang lebih mudah dan cepat bagi konsumen. Selanjutnya, multifinance mengalami pertumbuhan sebesar 84,80 persen dengan nilai Rp 13,6 triliun, diikuti oleh bank digital sebesar 37,12 persen dengan nilai Rp 16,2 triliun, dan bank umum sebesar 6,81 persen dengan nilai Rp 18,9 triliun. Meskipun pertumbuhan bank umum lebih rendah dibandingkan pemain lainnya, nilai outstandingnya tetap signifikan, menunjukkan peran penting bank dalam menyediakan layanan BNPL.

Total jumlah debitur PayLater yang tercatat adalah 26,2 juta debitur, angka yang cukup besar dan mencerminkan jangkauan luas layanan ini di seluruh Indonesia. Namun, pertumbuhan debitur yang pesat ini juga meningkatkan potensi risiko kredit macet jika tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko yang efektif. Direktur Utama idScore, Tan Glant Saputrahadi, menekankan bahwa pertumbuhan pesat penggunaan PayLater tidak terlepas dari risiko kredit macet yang semakin meningkat. Pada Februari 2026, Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet PayLater tercatat sebesar 5,06 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 5 persen dari total outstanding BNPL mengalami masalah pembayaran. Glant menjelaskan bahwa rasio kredit bermasalah pada segmen ini masih berada di level yang relatif tinggi, yang mengindikasikan perlunya penguatan prinsip responsible lending, pemanfaatan data yang lebih presisi, serta edukasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa debitur memahami risiko yang terkait dengan penggunaan BNPL dan mampu mengelola utang mereka dengan baik.

Provinsi dengan NPL tertinggi berada di Aceh, mencapai 14,53 persen, diikuti oleh Maluku Utara sebesar 7,34 persen dan Papua Barat sebesar 7,21 persen. Perbedaan NPL antar provinsi ini menunjukkan adanya variasi risiko kredit di berbagai wilayah di Indonesia, yang perlu menjadi perhatian bagi penyedia layanan BNPL. Selain itu, idScore juga menyoroti pola kepemilikan multi-akun PayLater, di mana rata-rata debitur memiliki 7 fasilitas aktif di berbagai lembaga jasa keuangan. Bahkan, ditemukan kasus ekstrem debitur yang memiliki lebih dari 1.000 fasilitas kredit.

Fenomena ini menunjukkan potensi meningkatnya risiko over-leverage, di mana debitur memiliki terlalu banyak utang dibandingkan dengan kemampuan mereka untuk membayar. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang prudent menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah keuangan yang lebih serius





