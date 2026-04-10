Outbreak Signature Hadir di Bekasi: Ruang Terintegrasi Gaya Hidup, Hiburan, dan Kerja untuk Masyarakat Urban

Summarecon Bekasi kini memiliki pusat gaya hidup baru bernama Outbreak Signature. Tempat ini menggabungkan area kerja, kuliner, dan hiburan dalam satu lokasi. Kehadirannya disambut baik oleh pemerintah daerah dan membuka peluang kolaborasi komunitas. Fasilitas ini juga menjalin kemitraan strategis untuk memastikan kualitas layanan terbaik.

Fasilitas gaya hidup baru, Outbreak Signature , resmi dibuka di kawasan Crystal Boulevard Commercial, Summarecon Bekasi . Tempat ini menghadirkan konsep ruang terintegrasi yang menggabungkan area kerja, kuliner, dan pusat hiburan untuk masyarakat urban dalam satu lokasi. Peresmian fasilitas ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Provinsi Jawa Barat, menunjukkan dukungan terhadap inovasi ini.

Direktur Utama PT Outbreak Karya Bersama, Raja, menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian tempat ini adalah untuk mengefisiensikan waktu masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Ia menekankan kebutuhan akan solusi yang mengintegrasikan berbagai aktivitas, menghindari perpindahan tempat yang membuang waktu dan mengganggu fokus. Outbreak Signature hadir sebagai solusi yang memungkinkan transisi aktivitas secara mulus, menawarkan pengalaman yang lebih efisien dan terpadu bagi pengunjung.\Kehadiran Outbreak Signature mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, Dzikron. Dzikron secara khusus menyambut baik fasilitas biliar yang tersedia, menganggapnya sebagai tambahan positif bagi destinasi hiburan di Bekasi. Ia juga percaya bahwa fasilitas biliar ini akan memberikan wadah bagi atlet biliar lokal untuk berlatih dan berpotensi melahirkan atlet-atlet baru. Selain itu, Outbreak Signature membuka ruang kolaborasi bagi komunitas melalui program pelatihan bahasa Inggris dan kelas musik, memperkaya pilihan hiburan dan pembelajaran bagi warga sekitar. Kehadiran fasilitas ini juga diyakini akan memberikan dampak positif pada lapangan kerja dan nilai investasi di wilayah Bekasi, sejalan dengan visi pengembangan kota yang berkelanjutan.\Outbreak Signature terletak di pusat bisnis Bekasi dan telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk POBSI Kota Bekasi untuk standarisasi area biliar. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan kualitas layanan terbaik bagi pengunjung.





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Outbreak Signature Bekasi Gaya Hidup Ruang Terintegrasi Kuliner Dan Hiburan

United States Latest News, United States Headlines