OTW Pestapora: Konser Unik dengan Konsep Tukar Setlist Antar Musisi Akan Digelar di Jakarta

Konser 'OTW Pestapora' akan menghadirkan kolaborasi tak terduga antara musisi ternama Indonesia dengan konsep unik pertukaran setlist. Rhoma Irama, Maliq & D’Essentials, Kangen Band, Danilla, J-Rocks, RAN, Parade Hujan, Mocca, dan Reality Club siap memeriahkan acara yang akan berlangsung di Bengkel Space, Jakarta Selatan pada 3-5 Mei 2026. Tiket mulai dijual 24 April 2026.

Konser musik unik dan inovatif bertajuk 'OTW Pestapora ' siap menggemparkan Jakarta Selatan pada tanggal 3 hingga 5 Mei 2026. Acara yang diselenggarakan oleh Boss Creator ini akan berlangsung di Bengkel Space dan menawarkan pengalaman berbeda bagi para pecinta musik di Indonesia.

Keunikan konser ini terletak pada konsep pertukaran setlist antar musisi, di mana para musisi ternama akan membawakan lagu-lagu populer dari musisi lain, menciptakan kolaborasi yang tak terduga dan menghibur. Bayangkan Rhoma Irama, legenda dangdut Indonesia, berkolaborasi dengan Maliq & D’Essentials, grup musik pop yang dikenal dengan musiknya yang segar dan modern. Atau Kangen Band, yang terkenal dengan lagu-lagu melankolisnya, membawakan lagu-lagu hits dari Sheila On 7, salah satu band pop rock paling ikonik di Indonesia.

Kombinasi yang tak terbayangkan ini hanyalah sebagian kecil dari kejutan yang telah disiapkan oleh penyelenggara. Selain kolaborasi lintas genre yang menarik, konser ini juga akan menampilkan aksi pertukaran setlist antara J-Rocks dan RAN. J-Rocks, band rock yang dikenal dengan energi panggungnya yang tinggi, akan membawakan lagu-lagu hits milik RAN, sementara RAN akan membalasnya dengan membawakan lagu-lagu andalan J-Rocks.

Pertukaran ini menjanjikan penampilan yang dinamis dan penuh kejutan, di mana para musisi akan menunjukkan kemampuan mereka dalam membawakan lagu-lagu dari genre yang berbeda. Tidak hanya itu, Parade Hujan juga akan memberikan penghormatan kepada SORE dengan membawakan deretan lagu ikonis dari grup musik indie yang sangat berpengaruh tersebut. Mocca dan Reality Club juga turut berpartisipasi dalam konsep pertukaran setlist ini, saling bertukar repertoar lagu kebanggaan mereka, menciptakan suasana keakraban dan apresiasi antar sesama musisi.

Puncak acara pada hari ketiga akan semakin meriah dengan penampilan Kangen Band dan Danilla yang akan membawakan lagu-lagu legendaris dari Sheila On 7, sebuah momen yang pasti akan membangkitkan nostalgia bagi para penggemar Sheila On 7. Konser ini bukan hanya sekadar pertunjukan musik, tetapi juga sebuah perayaan terhadap keberagaman musik Indonesia dan semangat kolaborasi antar musisi. Tiket untuk konser 'OTW Pestapora' dapat dibeli secara daring melalui situs web ibudibjo.com mulai tanggal 24 April 2026.

Harga tiket harian berkisar antara Rp275.000 hingga Rp350.000, belum termasuk pajak yang berlaku. Selain program 'OTW', Boss Creator juga mengumumkan bahwa tiket utama untuk Pestapora 2026 sudah mulai dijual. Pestapora sendiri merupakan festival musik tahunan yang telah menjadi salah satu acara musik paling dinantikan di Indonesia, menampilkan berbagai macam musisi dari berbagai genre.

Dengan menggabungkan program 'OTW' yang unik dan inovatif dengan festival Pestapora yang sudah mapan, Boss Creator berharap dapat memberikan pengalaman musik yang tak terlupakan bagi para penggemar musik di Indonesia. Konser ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para musisi untuk berkolaborasi, bereksperimen, dan menunjukkan kreativitas mereka, serta memberikan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia dengan menyaksikan konser 'OTW Pestapora' di Bengkel Space, Jakarta Selatan pada tanggal 3-5 Mei 2026.

suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Konser Pestapora Musik Indonesia Jakarta Bengkel Space Rhoma Irama Maliq & D'Essentials Kangen Band Danilla Sheila On 7 J-Rocks RAN Parade Hujan SORE Mocca Reality Club Tiket Konser

United States Latest News, United States Headlines

