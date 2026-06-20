Otorita IKN dan Pemerintah Korea Selatan Laksanakan Groundbreaking Smart City Cooperation Center

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Pemerintah Korea Selatan telah melaksanakan groundbreaking Smart City Cooperation Center (SCCC) dengan total nilai hibah kerja sama sebesar 9,9 miliar KRW atau sekitar Rp115,94 miliar. SCCC merupakan kota pintar yang memanfaatkan teknologi informasi, data, dan konektivitas untuk mengelola sumber daya, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup warganya secara berkelanjutan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Pemerintah Korea Selatan telah melaksanakan groundbreaking Smart City Cooperation Center (SCCC) dengan total nilai hibah kerja sama sebesar 9,9 miliar KRW atau sekitar Rp115,94 miliar.

SCCC merupakan kota pintar yang memanfaatkan teknologi informasi, data, dan konektivitas untuk mengelola sumber daya, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup warganya secara berkelanjutan. Groundbreaking SCCC dilakukan oleh Otorita IKN bersama Pemerintah Korea Selatan dan berlokasi di Sub Wilayah Perencanaan Permukiman Barat 1A, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Otorita IKN bersama Pemerintah Korea Selatan melaksanakan groundbreaking SCCC dengan total nilai hibah kerja sama sebesar 9,9 miliar KRW atau sekitar Rp115,94 miliar.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menilai kondisi lokasi yang strategis bagi pembangunan SCCC ini sebagai penguatan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan kota cerdas di Nusantara. SCCC berlokasi di Sub Wilayah Perencanaan Permukiman Barat 1A, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Pemerintah Korea Selatan melaksanakan groundbreaking SCCC dengan total nilai hibah kerja sama sebesar 9,9 miliar KRW atau sekitar Rp115,94 miliar.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menilai kondisi lokasi yang strategis bagi pembangunan SCCC ini sebagai penguatan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan kota cerdas di Nusantara. Dari total nilai kerja sama tersebut, komponen pembangunan gedung SCCC memiliki nilai 5,5 miliar KRW atau sekitar Rp 64,41 miliar. Bangunan seluas sekitar 1.098 meter persegi ini direncanakan terdiri atas dua lantai, dengan lantai pertama untuk control room dan ruang pertemuan, sedangkan lantai kedua untuk area pameran serta AI dan Robotics Lab.

Lalu area luar bangunan akan dimanfaatkan untuk urban farming sebagai bagian dari demonstrasi teknologi kota cerdas. Pembangunan gedung SCCC berlangsung selama sepuluh bulan serta ditargetkan selesai pada akhir 2027. Selain pembangunan gedung, hibah SCCC juga mencakup penyusunan Smart City Masterplan dan Smart Building Protocol oleh KICT, serta Nusantara Smart City Forum dan Capacity Building Program oleh University of Seoul. Komponen tersebut diarahkan untuk mendukung transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, jejaring akademik, dan kerja sama Indonesia-Korea di bidang smart city.

Director Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MoLIT), Choi Jung-won, menyampaikan bahwa SCCC diharapkan menjadi ruang kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan kota cerdas. Otorita IKN berharap SCCC dapat menjadi pusat kolaborasi kota cerdas Indonesia-Korea, laboratorium digital dan lingkungan, termasuk bagi ekosistem pendidikan di delineasi IKN, ruang demonstrasi solusi kota cerdas, serta wadah pengembangan ekosistem teknologi di Nusantara





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Smart City Cooperation Center Otorita Ibu Kota Nusantara Pemerintah Korea Selatan Kota Pintar Teknologi Informasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pusat kota cerdas dibangun di IKN kerja sama Korea Selatan-IndonesiaIndonesia dan Korea Selatan bekerja sama membangun Smart City Cooperation Center (SCCC) atau kota cerdas di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang wilayahnya sebagian ...

Read more »

Buka Peluang Karier Global, STIP dan 2 Sekolah Maritim Korsel Jalin Kerjasama StrategisSTIP Indonesia menerima kunjungan dua delegasi dari Korea Selatan, yakni Korea Leading Company of Ship Management (KLCSM) dan Korea Maritime and Ocean University (KMOU).

Read more »

Otorita IKN dan Korea Selatan Resmikan Groundbreaking Smart City Cooperation CenterOtorita IKN bersama Pemerintah Korea Selatan melaksanakan groundbreaking Smart City Cooperation Center dengan nilai hibah 9,9 miliar KRW. Proyek ini mencakup pembangunan gedung dua lantai, smart city masterplan, dan program capacity building.

Read more »

Presiden Korsel Ajak Paus Leo XIV Datangi Korea Utara, Begini JawabnyaPresiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta Paus Leo XIV mempertimbangkan kunjungan ke DMZ dan Korea Utara untuk memperkuat perdamaian di Semenanjung Korea.

Read more »