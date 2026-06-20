Otorita IKN dan Korea Selatan Resmikan Groundbreaking Smart City Cooperation Center

Otorita IKN bersama Pemerintah Korea Selatan melaksanakan groundbreaking Smart City Cooperation Center dengan nilai hibah 9,9 miliar KRW. Proyek ini mencakup pembangunan gedung dua lantai, smart city masterplan, dan program capacity building.

Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Pemerintah Korea Selatan resmi melaksanakan groundbreaking Smart City Cooperation Center pada Kamis 18 Juni 2026 di Sub Wilayah Perencanaan Permukiman Barat 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Nusantara.

Proyek kerja sama ini memiliki total nilai hibah sebesar 9,9 miliar KRW atau setara dengan sekitar Rp115,94 miliar. Acara tersebut dihadiri oleh delegasi Korea Selatan yang terdiri dari Ministry of Land Infrastructure and Transport, International Contractors Association of Korea, CJ OliveNetworks/CJ Consortium, Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology, serta Site Planning.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyambut baik delegasi Korea Selatan dan menekankan bahwa lokasi pembangunan sangat strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam pengembangan kota cerdas di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan gedung Smart City Cooperation Center memiliki nilai kontrak sebesar 5,5 miliar KRW atau sekitar Rp64,41 miliar. Gedung seluas sekitar 1.098 meter persegi ini direncanakan terdiri dari dua lantai dengan desain modern dan ramah lingkungan.

Lantai pertama akan difungsikan sebagai control room dan ruang pertemuan multi fungsi sedangkan lantai kedua untuk area pameran interaktif serta AI and Robotics Lab. Area luar bangunan akan dimanfaatkan untuk urban farming hidroponik sebagai bagian dari demonstrasi teknologi kota cerdas yang terintegrasi. Selain pembangunan fisik gedung hibah ini juga mencakup penyusunan Smart City Masterplan dan Smart Building Protocol oleh Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology.

Program kerja sama juga meliputi penyelenggaraan Nusantara Smart City Forum dan Capacity Building Program oleh University of Seoul yang bertujuan untuk transfer pengetahuan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan jejaring akademik antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang smart city. Director MoLIT Choi Jung-won menyampaikan bahwa Smart City Cooperation Center diharapkan menjadi wadah kerja sama jangka panjang yang produktif antara kedua negara.

Otorita IKN berharap pusat ini dapat berfungsi sebagai pusat kolaborasi kota cerdas Indonesia-Korea laboratorium digital dan lingkungan termasuk bagi ekosistem pendidikan dan riset di wilayah IKN, ruang demonstrasi solusi inovatif kota cerdas serta inkubator pengembangan ekosistem teknologi di Nusantara. Proyek ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya dan menjadi pilot project dalam mewujudkan visi IKN sebagai kota cerdas berkelanjutan yang mengintegrasikan teknologi modern dengan kearifan lokal dan prinsip ramah lingkungan.

Pembangunan gedung SCCC direncanakan berlangsung selama sepuluh bulan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2027. Dengan adanya pusat kerja sama ini diharapkan kolaborasi Indonesia-Korea di bidang pengembangan kota cerdas dapat semakin erat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang modern inklusif dan berkelanjutan





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IKN Smart City Cooperation Center Korea Selatan Groundbreaking Kota Cerdas

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