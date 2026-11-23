Ketua Partai Hanura Oesman Sapta Soehano menilai Andri Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai pilihan terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk jabatan Wakil Presiden dengan fokus utama pemerataan kesejahteraan ke daerah.

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Soehano, secara resmi menegaskan dukungannya terhadap dua sosok yang diyakini menjadi calon kuat Wakil Presiden Indonesia, yaitu Andri Amran Sulaiman dan Sugiono. Pernyataan ini disampaikan pada Senin malam, 23 November 2025, menandai posisi partai banteng tersebut dalam menghadapi dinamika politik tingkat nasional pasca-pergantian kepemimpinan eksekutif kedua.

Kedua Nama Adalah Pilihan Langsung Presiden

Oesman Sapta Soehano secara eksplisit menyatakan bahwa Andri Amran Sulaiman dan Sugiono merupakan sosok terbaik yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki kursi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Partai Hanura ini menekankan bahwa legitimasi kedua calon tersebut berasal sepenuhnya dari kepercayaan Presiden, bukan semata-mata hasil proses pemilihan internal partai atau lembaga negara.

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MenurutOSO, keputusan untuk mengusung kedua nama ini adalah mandat langsung dari Istana. Ia menjelaskan bahwa siapa pun yang akhirnya terpilih oleh MPR, hakikatnya adalah kelanjutan dari pilihan Presiden. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa Wakil Presiden terpilih memiliki keselarasan visi dan strategi kebijakan yang sama dengan Presiden dalam memimpin pemerintahan Indonesia ke depannya.

Kriteria Seleksi Berbasis Rekam Jejak dan Kedekatan

Proses penentuan Wakil Presiden baru ini melibatkan penilaian ketat terhadap rekam jejak, kemampuan manajerial, serta kedekatan relasi kandidat dengan Presiden Prabowo Subianto. Oesman Sapta Soehano menekankan bahwa kriteria ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama untuk memastikan tingkat penerimaan publik yang tinggi terhadap pemimpin baru negara.

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Dengan menyeleksi berdasarkan aspek-aspek objektif tersebut, Partai Hanura berharap dapat meminimalkan resistensi politik dari berbagai faksi. Kunci keberhasilan pemerintahan masa depan sangat bergantung pada apakah figur yang terpilih mampu memantapkan posisi strategisnya di mata publik dan aparatur negara, sekaligus membuktikan kapabilitasnya dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif.

Fokus Utama Memperkuat Otonomi Daerah

Komitmenti terhadap kemakmuran daerah menjadi poros utama kebijakan yang dijanjikan oleh kedua calon Wakil Presiden potensial ini. Oesman Sapta Soehano menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia harus dimulai dari basis terkecil, yaitu daerah-daerah. Tanpa kemakmuran yang merata di tingkat lokal, mustahil Indonesia dapat mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang signifikan secara nasional.

Visi ini menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan dari yang sebelumnya cenderung sentralistik menuju model yang lebih inklusif dan berbasis daerah. Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kebutuhan spesifik setiap wilayah, sehingga alokasi sumber daya dapat disesuaikan dengan potensi dan tantangan lokal yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

Revitalisasi Undang-Undang Otonomi Daerah

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, Oesman Sapta Soehano mendorong revitalisasi semangat dalam Undang-Undang Otonomi Daerah secara menyeluruh. Langkah ini mencakup perbaikan mendasar atas pembagian kewenangan administratif dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar lebih adil dan proporsional.

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Sistem pembangunan nasional saat ini perlu direvisi agar tidak lagi bergantung pada keputusan yang terkonsentrasi di Jakarta. Daerah perlu mendapatkan hak dan otonomi yang lebih luas untuk mengelola keuangan dan program pembangunan mereka sendiri. Alokasi anggaran pusat harus benar-benar turun sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar angka-angka administratif yang sering kali tidak menyentuh akar masalah kemiskinan dan keterbelakangan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.