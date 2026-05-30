Ornamented Jakarta: Glow of Peace Celebration in Bundaran HI

The Jakarta government is celebrating Hari Raya Waisak 2570 BE with the theme 'Glow of Peace' by installing ornamented lights in the Bundaran HI area. The celebration includes performances, music, and video mapping, open to the public for reflection and celebration of diversity.

Warga berjalan di dekat ornamen lampu hias saat llumination of Jakarta : Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta , Jumat (29/5/2026). Pemprov DKI Jakarta memasang instalasi ornamen lampu hias untuk menyambut Hari Raya Waisak 2570 BE yang berlangsung pada 28 Mei hingga 1 Juni 2026.

Perayaan ini mengusung tema ‘Glow of Peace’ yang mengharapkan terciptanya perdamaian dengan penuh cahaya. Hari Raya Waisak jatuh pada Minggu (31/5) dan akan dirayakan secara nasional di Candi Borobudur. Ornamen lampu hias tersebut dipasang di sejumlah titik kawasan Bundaran HI hingga Jalan MH Thamrin. Selain menghadirkan dekorasi cahaya, Pemprov DKI juga menampilkan pertunjukan video mapping dan musik religi pada malam akhir pekan.

Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum sebagai ruang refleksi dan perayaan keberagaman antarumat beragama. Sejumlah warga memanfaatkan instalasi lampu hias di Bundaran HI untuk berfoto dan menikmati suasana malam Jakarta. Kawasan tersebut menjadi salah satu destinasi favorit warga selama libur panjang Waisak dan akhir pekan





