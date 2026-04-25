Organisasi Pelayaran Kecam Penangkapan Kapal oleh AS dan Iran, Desak Pembebasan Awak

Kamar Dagang Internasional mengecam keras tindakan saling menangkap kapal komersial oleh AS dan Iran, menyerukan pembebasan segera para awak kapal dan menekankan pentingnya kebebasan navigasi sesuai hukum internasional. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan maritim dan perdagangan global.

Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Shipping), sebuah organisasi pelayaran global terkemuka, telah mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan saling menangkap kapal komersial yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Iran .

Kecaman ini disertai dengan seruan mendesak agar seluruh awak kapal yang ditahan segera dibebaskan. Direktur Maritim Kamar Dagang Internasional, John Stawpert, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, menegaskan bahwa para pelaut memiliki hak untuk menjalankan pekerjaan mereka secara bebas dan tanpa intimidasi atau penganiayaan. Penangkapan kapal-kapal tersebut, menurut Stawpert, merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi yang dijamin oleh hukum internasional.

Organisasinya, yang mewakili sekitar 80 persen armada dagang dunia, menganggap tindakan penyitaan kapal untuk tujuan politik sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Stawpert menekankan bahwa para pelaut yang terlibat dalam aktivitas ini hanyalah pekerja yang mengangkut barang dagangan dan tidak seharusnya menjadi korban dari perselisihan politik. Ia menambahkan bahwa mereka harus diizinkan untuk melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut akan penahanan yang sewenang-wenang.

Lebih lanjut, Stawpert mengkritik keras keinginan Iran untuk mengenakan biaya tol di Selat Hormuz, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat dan dapat menciptakan preseden berbahaya bagi keamanan maritim global. Ia mempertanyakan logika di balik tindakan tersebut, menanyakan mengapa negara lain tidak dapat melakukan hal serupa di jalur pelayaran strategis lainnya seperti Selat Gibraltar atau Selat Malaka. Situasi ini, menurutnya, akan mengganggu perdagangan internasional dan meningkatkan risiko konflik.

Ketegangan di kawasan tersebut semakin diperburuk oleh blokade laut yang diberlakukan oleh pemerintahan AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Stawpert menjelaskan bahwa blokade ini telah menambah ketidakpastian bagi perusahaan pelayaran yang sudah menghadapi tantangan akibat penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran. Perusahaan pelayaran kesulitan untuk memahami kondisi yang berlaku dan kriteria penargetan yang digunakan oleh Iran, sehingga meningkatkan risiko operasional dan finansial.

Selain itu, Stawpert menyoroti adanya keterlibatan negara-negara lain yang melakukan tindakan serupa melalui blokade di selat-selat strategis lainnya, memperumit situasi dan menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi pelayaran internasional. Ia menekankan perlunya kejelasan dan kepastian hukum untuk memastikan kelancaran perdagangan global dan melindungi kepentingan para pelaut. Stawpert juga menggarisbawahi pentingnya dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan antara AS dan Iran, serta untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat membahayakan keamanan maritim dan stabilitas regional.

Ia menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menghormati hukum internasional dan menghindari tindakan provokatif yang dapat memperburuk situasi. Organisasinya berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri pelayaran. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa militer AS dan Iran telah mengumumkan penangkapan dua kapal komersial dalam seminggu terakhir, yang semakin meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan perairan di sekitar Teluk.

Departemen Pertahanan AS mengumumkan penangkapan kapal Majestic X yang diduga mengangkut minyak yang dikenai sanksi di Samudra Hindia, menyusul penangkapan kapal Tifani sebelumnya. Sementara itu, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mengumumkan penyitaan kapal berbendera Panama MSC Francesca dan kapal milik Yunani Epaminondas dengan alasan beroperasi tanpa izin yang diperlukan dan merusak sistem navigasi. Dampak dari penangkapan ini dirasakan oleh para awak kapal, termasuk 15 warga negara Filipina yang berada di kedua kapal tersebut.

Departemen Tenaga Kerja Migran Filipina telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima jaminan dari pihak berwenang Iran bahwa seluruh awak kapal dalam keadaan selamat dan aman. Namun, kekhawatiran tetap ada mengenai kondisi dan perlakuan para awak kapal selama penahanan. Situasi ini menyoroti risiko yang dihadapi oleh para pelaut yang beroperasi di perairan yang rawan konflik dan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Kamar Dagang Internasional terus mendesak kedua belah pihak untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan para pelaut dan untuk segera membebaskan mereka tanpa syarat





