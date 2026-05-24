Orde Baru: Mesin Kekerasan dan Konsekuensinya

This article explores the brutal methods of the Indonesian New Order regime, examining its origins, modus operandi, and lasting impact. It analyzes the regime's use of violence, its justification through 'anti-communist' rhetoric, and the consequences of its actions on Indonesian society.

Soeharto menapaki jalan panjang untuk mencapai kekuasaan selama 32 tahun, dan Ali Moertopo, sosok yang menjadi 'patih' andalannya, pernah membocorkan delapan tahapnya: dari penghancuran PKI hingga penyusunan rencana pembangunan.

Satu hal yang tidak diungkap adalah betapa kekuasaan itu dicapai dengan menjadi 'pembelajar sejati'. Bocoran ini diungkap dalam buku tersebut. Dalam kata lain, Orde Baru 'belajar' untuk menjadi orde berdarah dingin seperti yang kita kenang dan pelajari sekarang. Penulis buku berargumen, Orde Baru adalah, '...

(hlm 190). Tentu, mesin yang disebut-sebut di sini adalah mesin kekerasan. Kekerasan, bagi keempat penulisnya, adalah konsekuensi Orde Baru (hlm xiv). Dijelaskan di sini bagaimana segala kekuasaan yang berfondasi kekerasan, akan terus menuntut 'tumbal darah' untuk terus berdiri; kekerasan jadi satu-satunya bahasa dan jalan keluar.

Fondasi itu, menurut para penulis, adalah pembantaian antikomunis yang dimulai sejak 'dalih'-nya ditemukan: 'kudeta gagal' 1 Oktober 1965. Bab pertama buku habis-tuntas untuk mendudukkan genosida terburuk dalam sejarah modern ini sebagai, ibarat mesin, purwarupa. Sebuah purwarupa yang sudah nyaris sempurna: mampu memberantas ribuan bahkan jutaan warga tanpa pengadilan, tanpa protes warga (bahkan dalam skala tertentu didukung warga), demi tegaknya kekuasaan selama lebih dari tiga dekade.

Pembaca bisa 'memungut detil' dalam Bab I, lalu menyusunnya sebagai gambaran purwarupa mesin kekerasan Orde Baru ini dalam tiga komponen utama: 1), selain mengandalkan bedil, Orde Baru memelintir teknologi sosial bernama 'gotong royong' untuk menyulap warga jadi milisi perburuan tertuduh komunis; dan 3) , sebagai cara jitu menyebut pembantaian dengan 'pembersihan' dan kamp kerja paksa di Pulau Buru sebagai 'instalasi rehabilitasi/tempat pemanfaatan'. Purwarupa ini jadi 'contekan' bagi Orde Baru.

Tiap kali orde ini mendapati pilarnya mulai goyah atau tembok fasadnya yang coreng-moreng sudah butuh dilabur, pembantaian antikomunislah yang jadi tempat berpaling untuk melihat kekerasan jenis apa yang bisa dipakai tiap-tiap 'medan tempur', serta bagaimana mengoperasikannya. Tentu, namanya pembelajar sejati, Orde Baru terus menyempurnakan mesinnya dan cara belajar terbaiknya adalah sambil jalan dari tragedi ke tragedi.

Namanya pembelajar sejati, Orde Baru terus menyempurnakan mesinnya dan cara belajar terbaiknya adalah sambil jalan dari tragedi ke tragedi.dimainkan lagi, jadi pengingat atas apa yang bisa dilakukan mesin kekerasan Orde Baru. Mesin ini senantiasa menyempurnakan komponennya, termasuk di laboratorium belajar terbaik mereka—daerah pinggiran/luar Jawa, sebab jauh dari atensi media, apalagi publik langsung. Tidak melulu pakai 'komunis', mereka menciptakan label yang dianggap lebih diterima publik sebagai dalih seperti 'pengacau keamanan' bagi Gerakan Aceh Merdeka (lihat bab 'Neraka-Neraka di Tepian Indonesia).

Operasional kekerasan yang 'gotong royong' juga terus dipakai dan dipoles. Orde Baru mampu mengambil hati massa islamis yang sebelumnya ditindas habis lewat Tragedi Priok 1984 dan Talangsari 1989 (ada dua bab khusus tentang tragedi ini), untuk jadi milisi penggebuk demonstran. Perlu dicatat, metode ini muncul kali pertama bahkan setelah 'Orde Baru', dalam hal ini 'orde yang dipimpin Soeharto', lengser, yakni, pada Tragedi Semanggi I, November 1998 (lihat subbab 'Operasi Mantap di Semanggi') dalam bentuk milisi Pam Swakarsa.

Pam Swakarsa ini jadi sinyal kabar buruk, bahwa mesin kekerasan—lengkap dengan contekannya—bisa dipakai orde apa pun pada masa kapan pun. Ketika Pramoedya bilang, pada satu wawancara di tahun 2001 yang juga dikutip dalam buku, bahwa Reformasi hanya menghasilkan Orba-Ba (Orde Baru-Baru), ucapannya sekarang terdengar seperti kutukan. Pemrotes dicap 'anarko' dan 'anarko' disinonimkan dengan pengacau; lalu ribuan orang yang dicap demikian, menurut rilis resmi, bukan 'ditangkap' melainkan 'diamankan'; dan, warga mulai dari ojekkeliling dipersilakan jadi mata-telinga polisi dalam 'menjaga kedamaian'.

Itu semua terjadi tanpa Soeharto, di luar kurun 1965-1998; itu terjadi akhir-akhir ini, seperempat abad lebih setelah 'Reformasi'. Belum lagi perkara dwifungsi militer yang tegak kembali dengan bersalin rupa, lewat revisi UU TNI dan perwira berbondong-bondong keluar barak; situasi yang bahkan memungkinkan tentara sampai berani bilang, 'Kami bukan dwifungsi, kami multifungsi'.

Pada titik inilah, kehadiran buku-nya mesin kekerasan Orde Baru enam dekade silam; mesin yang ternyata terus menggerung hingga kini.menunjukkan, warga yang berlawan pun sebenarnya belajar, membuat mesin kekerasan tersendat barang sebentar. Buku ini diakhiri dengan lilin pengharapan, lewat bab 'Epilog: Muara Itu Kamisan', bahwa solidaritas antarkorban—atau kepada korban—adalah kekuatan politik terbesar gerakan warga. Bahwa kekerasan terhadap satu manusia adalah kekerasan bagi umat manusia, di mana pun dan kepada siapa pu





