Orangutan Tapanuli di Hutan Batang Toru di Sumatra Utara: Hutan Hanyut Akibat Perubahan Iklim

Pusat Informasi Orangutan merilis foto selebaran yang menunjukkan orangutan Tapanuli di atas pohon di hutan Batang Toru di Sumatra Utara. Menurut para ilmuwan, tanah longsor yang dipicu oleh perubahan iklim memusnahkan hampir satu dari 10 spesies kera besar paling langka di dunia yang tersisa di Pulau Sumatra.

Foto selebaran tak bertanggal yang diambil oleh Pusat Informasi Orangutan dan dirilis pada 10 Juni 2026 menunjukkan orangutan Tapanuli di atas pohon di hutan Batang Toru di Sumatra Utara .

Menurut para ilmuwan, tanah longsor yang dipicu oleh perubahan iklim memusnahkan hampir satu dari 10 spesies kera besar paling langka di dunia yang tersisa di Pulau Sumatra.

Menurut para ilmuwan, tanah longsor yang dipicu oleh perubahan iklim memusnahkan hampir satu dari 10 spesies kera besar paling langka di dunia yang tersisa di Pulau Sumatra.

Menurut para ilmuwan, tanah longsor yang dipicu oleh perubahan iklim memusnahkan hampir satu dari 10 spesies kera besar paling langka di dunia yang tersisa di Pulau Sumatra





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Orangutan Tapanuli Hutan Batang Toru Sumatra Utara Perubahan Iklim Tanah Longsor

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