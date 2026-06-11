Orangutan Tapanuli: Bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara mengakibatkan kematian puluhan satwa

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan Batang Toru, Sumatera Utara, pada akhir 2025 diperkirakan telah menewaskan sekitar 58 Orangutan Tapanuli, salah satu spesies kera besar paling langka di dunia. Peristiwa ini mengingatkan pada penemuan bangkai seekor Orangutan Tapanuli remaja yang ditemukan di antara tumpukan kayu yang terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara pada Desember 2025. Berdasarkan hasil penelitian, longsor yang dipicu hujan ekstrem menyebabkan kerusakan besar pada habitat orangutan, terutama di Blok Barat Batang Toru. Kerusakan habitat dalam skala besar dinilai dapat memperburuk peluang pemulihan populasi yang memiliki tingkat reproduksi sangat rendah. Kekhawatiran terhadap dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati Indonesia semakin meningkat, mengingat populasi Orangutan Tapanuli yang terbatas dan hanya ditemukan di kawasan Batang Toru.

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan Batang Toru, Sumatera Utara , pada akhir 2025 diperkirakan telah menewaskan sekitar 58 Orangutan Tapanuli , salah satu spesies kera besar paling langka di dunia.

Peristiwa ini mengingatkan pada penemuan bangkai seekor Orangutan Tapanuli remaja yang ditemukan di antara tumpukan kayu yang terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara pada Desember 2025. Berdasarkan hasil penelitian, longsor yang dipicu hujan ekstrem menyebabkan kerusakan besar pada habitat orangutan, terutama di Blok Barat Batang Toru. Kerusakan habitat dalam skala besar dinilai dapat memperburuk peluang pemulihan populasi yang memiliki tingkat reproduksi sangat rendah.

Kekhawatiran terhadap dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati Indonesia semakin meningkat, mengingat populasi Orangutan Tapanuli yang terbatas dan hanya ditemukan di kawasan Batang Toru. Kehilangan puluhan individu dalam satu peristiwa menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan spesies tersebut di masa depan





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Orangutan Tapanuli Bencana Banjir Tanah Longsor Sumatera Utara Indonesia Kekhawatiran Perubahan Iklim Populasi Kritis Habitat Kerusakan Reproduksi Rendah

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