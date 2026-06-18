Orang Tua Siswa Padati Kantor Dinas Pendidikan Depok Akibat Kendala SPMB 2026

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Depok, Jawa Barat, dihadappkan kerumunan dan antrean panjang di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) akibat kendala teknis. Banyak orang tua dan wali peserta yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran atau perubahan data, termasuk tidak adanya fitur lupa password. Akun pengguna di media sosial mengeluhkan penyebutan antrean yang sudah tutup dan diminta kembali tetapi tetap penuh. Seorang pengajar dari Indonesia Bisa Membaca mengonfirmasi beberapa orang tua harus datang ke Disdik untuk mengoreksi data. Kasus ini menusuk masalah akurasi sistem dan layanan publik dalam pendidikan.

Orang tua siswa berbondong-bondong mendatangi posko aduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Depok, Jawa Barat, Senin (15/6/2026). Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 ternyata tidak berlangsung mulus utamanya di Kota Depok, Jawa Barat.

Pelaksanaan SPMB Depok 2026 mengalami kendala yang membuat orangtua atau wali harus mengadu ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok. Karena banyak yang mengalami kendala menyebabkan kantor Dinas Pendidikan Kota Depok dipadati oleh orangtua dan wali dan menimbulkan antrean yang panjang. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun @depokupdateco Senin (15/6/2026), telihat banyak wali peserta SPMB yang ricuh meminta nomor antrean pengaduan. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu wali peserta SPMB Kota Depok 2026 dengan nama akun @griyaroselaofficial.

Akun tersebut komentar di salah satu unggahan video Pemerintah Kota Depok soal SPMB. Kala itu ia mengaku sudah antre sejak jam 10 pagi, namun antrean sudah ditutup pukul 11.30 WIB dan diminta kembali ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok pukul 14.00 WIB, namun setelah jam tersebut antrean ternyata sudah penuh. Karena masalah ini, @griyaroselaofficial akan kembali lagi ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok pada Selasa (16/6/2026) pukul 07.00 WIB.

Sementara itu salah satu pengajar di Indonesia Bisa Membaca, Hendri Loedji mengatakan, beberapa orangtua muridnya juga tidak bisa melakukan perubahan data dan harus ke Dinas Pendidikan untuk mengubahnya. Meski demikian, ia tidak mengetahui apakah ada orangtua muridnya yang ikut antre lama di Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok. Saya enggak tau apakah ada di antara mereka yang hari ini ikut antri di Disdik Depok. Para orangtua Indonesia bisa membaca sudah mengurus SPMB untuk anak-anaknya sejak akhir Mei lalu.

Beberapa di antaranya sudah berhasil mengoreksi data, terutama titik lokasi rumah, dengan datang langsung ke Disdik Depok, kata Henri kepada. Namun Henri mengatakan, di SPMB Kota Depok ada sistem yang menyusahkan orangtua dalam melakukan pendaftaran yakni tetapi tidak ada fitur Lupa Password yang menyulitkan orangtua jika lupa mencatat password yang telah dibuat. Kasus ini menonjolkan kebutuhan akan anteksepsi dan dukungan teknis yang memadai dalam sistem pendidikan digital.

Dengan banyaknya orangtua yang terpaksa datang secara fisik, sistem yang dirancang untuk kemudahan justru menciptakan kemacetan. Lembaga pendidikan perlu meninjau ulang antarmuka pengguna dan menyediakan opsi pemulihan akun yang mudah. Di masa yang semakin digital, kesiapan infrastruktur dan layanan publik menjadi krusial untuk menghindari putusnya akses layanan terutama bagi mereka dengan keterbatasan literasi digital





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SPMB Depok Kendala Pendaftaran Murid Baru Orang Tua Antre Di Disdik Lupa Password SPMB Sistem Pendidikan Digital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pendidikan KekalahanPendidikan kekalahan bisa dipahami pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan seseorang berhadapan dengan kekalahan.

Read more »

Orang Tua Siswa Antre ke Posko Aduan SPMB Depok, Pemerhati Pendidikan Kritik KetimpanganOrang tua siswa melakukan antrean panjang di posko aduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kantor Dinas Pendidikan Depok. Pemerhati pendidikan Itje Chodidjah menilai terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan SPMB, sementara Kepala Disdik Depok Wahid Suryono menyatakan aplikasi berjalan normal dan animo masyarakat tinggi.

Read more »

Dinas Pendidikan Sigi liburkan aktivitas KBM pascagempaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) menghentikan kegiatan belajar mengajar pada seluruh satuan pendidikan seperti TK, ...

Read more »

Kolaborasi HGI Research Centre dan Dinas Pendidikan Jatim Tingkatkan pendidikan vokasiHGI Research Centre, lembaga penelitian AI dan pengembangan talenta digital, menandatangani LoI dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Shanghai, Tiongkok. Wakil Presiden HGI, Wang Chen, menekankan bahwa pendidikan vokasi harus menjembatani ruang kelas dengan realitas dunia kerja, di mana kemampuan memahami kebutuhan industri dan memanfaatkan teknologi seperti AI menjadi komoditas penting. Kolaborasi ini bertujuan mengembangkan talenta digital yang berwawasan global dan siap menghadapi perubahan zaman.

Read more »