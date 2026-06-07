Orang-orang di Jalur Gaza Menunggu Air Bersih, Jonatan Christie Tertunda Meraih Gelar Juara Indonesia Open

Krisis air bersih di Jalur Gaza semakin memprihatinkan, warga harus antre demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ambisi tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, untuk meraih gelar juara Indonesia Open pertamanya kembali tertunda. Tunggal putri Korea Selatan, An Se Young, berhasil meraih gelar juara Indonesia Open 2026 usai menaklukkan wakil Jepang, Akane Yamaguchi.

Orang-orang yang terlantar akibat perang di Jalur Gaza menunggu dengan wadah air untuk mengisi persediaan mereka dari tangki air di kamp penampungan, Khan Yunis, Jalur Gaza Selatan pada 6 Juni 2026.

Krisis air bersih di Jalur Gaza semakin memprihatinkan, warga harus antre demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ambisi tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, untuk meraih gelar juara Indonesia Open pertamanya kembali tertunda. Tunggal putri Korea Selatan, An Se Young, berhasil meraih gelar juara Indonesia Open 2026 usai menaklukkan wakil Jepang, Akane Yamaguchi. Sebuah instalasi seni kontemporer menambah kemegahan Candi Prambanan, Yogyakarta.

Jonatan Christie memastikan tempat di partai puncak tunggal putra turnamen badminton Indonesia Open 2026. Israel dan Lebanon secara resmi menyepakati perpanjangan dan pembaruan kesepakatan gencatan senjata. Perjanjian baru ini mencakup pembentukan zona keamanan percontohan dan mensyaratkan penghentian total serangan dari pihak Hizbullah. Perang berkepanjangan di Gaza telah menciptakan krisis air yang sangat parah, lebih dari 90 persen air bawah tanah tercemar dan tidak layak konsumsi.

Kehancuran infrastruktur akibat serangan Israel berdampak pada lebih dari 40 kilometer jaringan pipa air dan ratusan sumur. Serangan udara Israel juga telah melumpuhkan pabrik desalinasi dan fasilitas sanitasi di Gaza. Menurut laporan UNICEF, sekitar 80% infrastruktur air, sanitasi, dan kebersihan di Gaza hancur. Dan, sekitar 96 persen rumah tangga kekurangan akses ke air bersih yang aman.

Sebuah instalasi seni kontemporer menambah kemegahan Candi Prambanan, Yogyakarta. Menampilkan sayap malaikat bermotif bunga matahari, instalasi seni fiberglass setinggi sembilan meter karya seniman lokal Arrofi Ramadhan dipajang dengan latar belakang Candi Prambanan, Yogyakarta, pada Sabtu 6 Juni 2026. Pengunjung dapat berpose tepat di depan instalasi untuk menciptakan ilusi memiliki sayap. Berlangsung hingga 14 Juni 2026, waktu terbaik untuk berkunjung dan menikmati karya seni ini adalah sore hari, dimana pengunjung akan mendapatkan pencahayaan matahari terbenam yang memukau.

Jonatan Christie berhasil membalikkan keadaan saat menghadapi wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul. Kehilangan gim pertama dengan skor 16-21, Jonatan Christie bangkit dengan permainan yang lebih agresif. Hasilnya, Jonatan Christie berhasil merebut dua gim berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-12. Kemenangan atas Panitchaphon Teeraratsakul, mengantar Jonatan Christie menembus final Indonesia Open 2026.

Dan ini menjadi final pertama bagi Jonatan Christie di ajang Indonesia Open sepanjang kariernya





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Jalur Gaza Krisis Air Bersih Jonatan Christie Indonesia Open An Se Young

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