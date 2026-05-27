Orang-orang Bersantai di Pantai Bournemouth Saat Gelombang Panas, Warga Palestina Melaksanakan Salat Idul Adha

Orang-orang menikmati hari yang cerah di Pantai Bournemouth, Inggris, sementara warga Palestina melaksanakan salat Idul Adha dalam keterbatasan dan krisis.

Foto udara menunjukkan orang-orang bermain dan bersantai di bawah sinar matahari di Pantai Bournemouth , Selatan Inggris pada Selasa 26 Mei 2026, saat kondisi gelombang panas menyebar ke sebagian wilayah tenggara Inggris dan London.

Orang-orang menuruni tangga menuju Pantai Bournemouth, Selatan Inggris pada Selasa 26 Mei 2026, saat kondisi gelombang panas menyebar ke sebagian wilayah tenggara Inggris dan London. Para pengunjung berjemur menikmati sinar matahari di Pantai Bournemouth, Selatan Inggris pada Selasa 26 Mei 2026, saat kondisi gelombang panas menyebar ke sebagian wilayah tenggara Inggris dan London. Warga Palestina melaksanakan salat Idul Adha 1447 H pada hari Rabu pagi (27/05/2026) di tengah keterbatasan dan krisis.

Mereka melaksanakan salat di ruang terbuka di antara sisa-sisa reruntuhan masjid dan rumah akibat konflik. Salah satunya, dilaksanakan di jalan yang rusak parah di kawasan Khan Yunis, Jalur Gaza Selatan. Perayaan Idul Adha berlangsung dalam kesederhaan dan keterbatasan pangan. Sebagaimana diketahui, krisis pangan di Gaza telah mencapai tingkat bencana, dengan sebagian besar populasi menghadapi kerawanan hingga kelaparan ekstrem.

Keadaan ini didorong oleh blokade militer Israel, hancurnya sejumlah infrastruktur, serta penyaluran bantuan yang sangat terbatas. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan UNICEF melaporkan, mekanisme distribusi yang tidak memadai serta pembatasan akses oleh otoritas Israel sangat menghambat penyaluran bantuan logistik kemanusiaan di Gaza. Usai melaksanakan salat, umat Muslim melakukan penyembelihan hewan kurban sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M. Penyembelihan hewan kurban, salah satunya di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan ini merupakan wujud kepatuhan kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mempererat kepedulian sosial dengan membagikan daging kepada yang berhak menerima. Sebagai informasi, penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H (27 Mei 2026) dilaksanakan segera setelah salat Idul Adha selesai dan dapat dilanjutkan selama tiga hari di waktu Tasyrīq (11, 12, dan 13 Zulhijah) sebelum matahari terbenam. Setelah proses penyembelihan selesai, daging hewan kurban segera dikemas didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Sebagaimana diketahui, Idul Adha atau Hari Raya Kurban menjadi momen penting bagi umat Muslim untuk selalu bersyukur, berbagi, dan merenungkan nilai-nilai keikhlasan serta pengorbanan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai daerah di Indonesia berlangsung khidmat dan tertib. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan bahwa 10 Zulhijah 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.

Ribuan jemaah memadati kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Di Surabaya, Jawa Timur, umat Muslim sejak pagi hari berdatangan memadati balai kota untuk melaksanakan salat Idul Adha. Begitu pula di pulau Bali, umat Muslim memadati salah satu lapangan yang ada di kota Denpasar. Pelaksanaan salat berlangsung khidmat dan penuh haru.

Hari ini, Rabu 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijah 1447 Hijriah, umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Perayaan diawali dengan melaksanakan salat. Salah satunya dilakukan di pantai Pantai Lagoon Ancol, Jakarta. Ribuan umat Muslim hadir untuk melaksanakan salat Idul Adha berlatar panorama pantai Ancol.

Hamparan pasir pantai disulap menjadi lautan jemaah yang khusyuk menjalankan salat Idul Adha di sela-sela semilir angin pantai. Lantunan takbir menggema di sepanjang kawasan pantai mengiringi pelaksanaan ibadah yang berlangsung khidmat dan tertib. Beberapa jemaah hadir bersama anak-anak dan kerabat untuk menunaikan ibadah sekaligus menikmati momentum Hari Raya Idul Adha di ruang terbuka. Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 secara nasional mencapai 3,24 juta eko





