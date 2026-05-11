Orang Belanda Terinfeksi Virus Hanta, Bawa ke Kapal Pesiar MV Hondius

Awal pekan ini, virus hanta yang menginfeksi sejumlah orang di kapal pesiar MV Hondius diduga dibawa seorang warga Belanda yang terinfeksi di Argentina. WHO pun telah mengonfirmasi bahwa virus tersebut merupakan galur Andes yang dapat menular dari manusia ke manusia.

Awal pekan ini telah diungkap bahwa virus hanta yang menginfeksi sejumlah orang di kapal pesiar MV Hondius diduga dibawa seorang warga Belanda yang terinfeksi di Argentina.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun telah mengonfirmasi bahwa virus tersebut merupakan galur Andes yang dapat menular dari manusia ke manusia. Dalam artikel ini, menyajikan wawancara singkat dengan ahli mikrobiologi yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Pratiwi Pujilestari Sudarmono. Perempuan pertama RI yang dicalonkan sebagai astronot ini, saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta, Senin (11/5/2026), menjelaskan risiko penularan virus hanta di Indonesia...





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Virus Hanta Mendelsohn Sabar WHO Indoherita Pratiwi Pujilestari Sudarmono Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pasien Terinfeksi Hantavirus dari Kapal Pesiar MV Hondius tiba di SpanyolPasien terinfeksi hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius tiba di Spanyol setelah hampir satu bulan berada di kapal. Pemerintah Spanyol menerapkan operasi kesehatan dan keamanan besar-besaran untuk mengevakuasi penumpang ke daratan.

Read more »

Jadi Penumpang Kapal MV Hondius yang Terinfeksi Hantavirus, Youtuber Turki Dikecam WarganetYoutuber Turki Ruhi Cenet menjadi salah satu penumpang kapal MV Hondius. Ia turun berbarengan dengan jenazah pria Belanda yang terinfeksi hantavirus.

Read more »

Detik-Detik Evakuasi Penumpang Kapal MV Hondius karena HantavirusSebanyak delapan orang warga AS turun dari kapal MV Hondius dan dievakuasi setelah terdampak wabah hantavirus.

Read more »

Prancis Konfirmasi Satu Warganya Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius Terinfeksi HantavirusPasien tersebut merupakan seorang perempuan yang termasuk di antara lima warga negara Prancis yang dievakuasi dari kapal pesiar MV Hondius di Kepulauan Canary, Spanyol.

Read more »