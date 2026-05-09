Orak-arik telur tomat bakso praktis dan lezat

Orak-arik telur tomat bakso adalah hidangan sederhana yang praktis dan lezat untuk sarapan atau bekal. Perpaduan telur yang lembut, tomat segar, dan bakso sapi gurih menghasilkan rasa yang bikin nagih. Selain proses memasaknya cepat, bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan ramah di kantong.

Ilustrasi orak-arik tomat telur bakso (Instagram @buku_masakan) JawaPos.com - Bingung menyiapkan menu sarapan atau bekal yang praktis tetapi tetap lezat? Orak-arik telur tomat bakso bisa jadi pilihan paling mudah untuk dicoba di rumah.

Perpaduan telur yang lembut, tomat segar, dan bakso sapi gurih menghasilkan hidangan sederhana dengan rasa yang bikin nagih. Selain proses memasaknya cepat, bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan ramah di kantong. Yuk intip proses pembuatannya seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.

Resep Orak-Arik Telur Tomat Bakso yang Simpel dan Praktis Bahan-bahan: - 4 butir telur ayam - 6 butir bakso sapi, iris tipis - 4 buah tomat merah atau sekitar 250 gram - 200 ml air - 1 sachet bawang putih bubuk - 1 sdt merica bubuk - 1 sdt garam - 1 sdt gula pasir - 2 batang daun bawang prei Cara Membuat: Kocok lepas telur ayam bersama sedikit garam hingga tercampur rata. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis irisan tomat merah dan bakso sapi sampai tomat mulai layu.

Tuangkan telur kocok ke dalam wajan, diamkan beberapa saat hingga sedikit mengembang. Aduk perlahan hingga telur menjadi orak-arik. Tambahkan air, lalu masukkan bawang putih bubuk, merica, garam, dan gula pasir. Masak sambil diaduk hingga air mulai menyusut dan bumbu meresap sempurna.

Masukkan irisan daun bawang prei dan tambahan tomat merah segar. Aduk sebentar lalu angkat dan sajikan. Tips Agar Orak-Arik Telur Tomat Makin Nikmat Agar rasa semakin lezat, gunakan tomat merah yang sudah matang supaya rasa asam segarnya lebih keluar. Selain itu, jangan terlalu lama memasak telur agar teksturnya tetap lembut dan tidak kering.

Menu ini juga bisa dikreasikan dengan tambahan cabai, sosis, atau sayuran lain sesuai selera keluarga





