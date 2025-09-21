Oracle Corporation Milik Larry Ellison Berencana Investasi di Indonesia, Dorong Transformasi Digital

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengumumkan rencana investasi Oracle Corporation, perusahaan teknologi global yang dimiliki Larry Ellison, di Indonesia. Investasi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dan membuka peluang kerja baru.

Minggu, 21 September 2025 16:30 WIB Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengumumkan bahwa Oracle Corporation , perusahaan teknologi global terkemuka yang dimiliki oleh Larry Ellison , berencana untuk menanamkan investasi signifikan di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan resmi Rosan di Instagram (@rosanroeslani), yang dikutip pada Minggu (21/9/2025).

Oracle Corporation, dikenal sebagai pelopor dalam bidang basis data, layanan cloud, dan solusi kecerdasan buatan (AI), menunjukkan minat besar untuk berkontribusi pada kemajuan teknologi dan ekonomi Indonesia. Dalam unggahan video yang menyertai pengumuman tersebut, Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, memperlihatkan pertemuan penting dengan perwakilan Oracle. Diskusi intensif selama pertemuan tersebut berfokus pada berbagai aspek pemanfaatan AI untuk mendorong pertumbuhan di berbagai sektor. Rosan menekankan bahwa fokus utama adalah pada pemanfaatan AI yang dapat memperkuat kedaulatan data negara, meningkatkan efisiensi di sektor publik dan swasta, membuka peluang kerja baru di bidang teknologi, dan mempercepat transformasi digital Indonesia menuju negara maju. Perusahaan teknologi Oracle Corporation didirikan pada tahun 1977 dan dipimpin oleh Larry Ellison. Larry Ellison sendiri merupakan tokoh penting dalam dunia bisnis global, baru-baru ini sempat menempati posisi sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Hal ini terjadi setelah kekayaan bersihnya mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai nilai yang luar biasa berkat kinerja saham perusahaannya. Meskipun terjadi koreksi kecil yang mengembalikan posisinya menjadi orang terkaya kedua di dunia, kekayaan Ellison tetap sangat besar. Berdasarkan laporan CNN, Ellison sempat menyalip Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia, dengan peningkatan kekayaan bersihnya mencapai US$ 88 miliar atau setara dengan Rp 1.460,88 triliun (dengan kurs Rp 16.601 per dolar AS). Kekayaan Ellison hingga penutupan pasar hari itu mencapai US$ 383 miliar (setara Rp 6.358,18 triliun), sedikit di bawah Musk yang mencapai US$ 384 miliar (setara Rp 6.374,78 triliun). Menurut Indeks Miliarder Bloomberg, Ellison, yang kini berusia 81 tahun, masih memegang saham individu terbesar di Oracle. Investasi Oracle di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada perkembangan teknologi dan ekonomi digital negara. Melalui penerapan AI, diharapkan akan tercipta efisiensi yang lebih besar di berbagai sektor, peningkatan daya saing, dan penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas. Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana investasi ini sebagai langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045





