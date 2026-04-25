Optimisme UMKM Indonesia Meningkat, Literasi Keuangan Jadi Kunci Naik Kelas

Survei menunjukkan optimisme tinggi di kalangan UMKM Indonesia menjelang 2026, didorong oleh investasi teknologi. Namun, literasi keuangan dan keamanan siber menjadi perhatian penting untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Gelombang optimisme di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) Indonesia menjelang tahun 2026 bukan hanya sekadar euforia sementara, melainkan cerminan dari proses adaptasi yang telah berlangsung cukup lama selama beberapa tahun terakhir.

Ketika 86 persen pelaku usaha kecil menyatakan keyakinan akan pertumbuhan bisnis mereka, angka ini bukan sekadar data statistik yang mengesankan, melainkan juga indikator perubahan pola pikir yang signifikan. Setelah melewati berbagai tantangan, baik dari faktor global maupun domestik, kepercayaan diri ini menunjukkan bahwa UMKM tidak lagi hanya berfokus pada upaya bertahan hidup, tetapi mulai memposisikan diri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang semakin matang dan berkelanjutan.

Temuan dari Survei Usaha Kecil Asia-Pasifik ke-17 yang diselenggarakan oleh CPA Australia memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ini. Survei yang melibatkan 4.166 usaha kecil di 11 negara di kawasan Asia-Pasifik tersebut mencatat bahwa tingkat optimisme di Indonesia bahkan melampaui rata-rata regional. Sebanyak 71 persen pelaku usaha kecil di Indonesia meyakini bahwa ekonomi nasional akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata regional yang hanya sebesar 65 persen.

Hal ini menunjukkan adanya keyakinan yang kuat terhadap arah perkembangan ekonomi nasional, meskipun situasi global masih diwarnai oleh berbagai ketidakpastian. Salah satu pilar utama yang menopang optimisme ini adalah investasi dalam teknologi. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 72 persen UMKM di Indonesia merasakan dampak positif dari penerapan teknologi terhadap peningkatan profitabilitas mereka. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata survei secara keseluruhan, yang hanya mencapai 56 persen.

Priya Terumalay, Kepala Regional Asia Tenggara CPA Australia, menegaskan bahwa imbal hasil yang signifikan dan cepat dari investasi teknologi menjadi faktor pendorong utama tingginya tingkat adopsi digital di kalangan UMKM. Namun, di balik angka-angka yang menjanjikan tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Investasi teknologi yang dilakukan oleh UMKM saat ini cenderung lebih terfokus pada area yang berhubungan langsung dengan interaksi dengan pelanggan, seperti aplikasi seluler dan sistem pembayaran digital.

Meskipun langkah ini penting, namun belum cukup untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Penerapan teknologi pada sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan perangkat lunak manajemen operasional lainnya justru memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM secara jangka panjang. Dengan kata lain, transformasi digital belum sepenuhnya merambah ke inti operasional bisnis. Menariknya, meskipun teknologi diakui memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas, penggunaan pembayaran digital dan penjualan daring justru mengalami sedikit penurunan.

Pada tahun 2025, hanya 69 persen UMKM yang memperoleh lebih dari 10 persen dari total penjualan mereka melalui platform pembayaran digital, menurun dari 74 persen pada tahun sebelumnya. Penjualan daring juga menunjukkan tren serupa, dengan penurunan dari 68 persen menjadi 64 persen. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa proses digitalisasi tidak selalu berjalan secara linear, dan bahwa pelaku usaha masih terus mencari keseimbangan yang tepat antara saluran daring dan luring dalam strategi bisnis mereka.

Di sisi lain, ancaman yang berasal dari perkembangan digital juga semakin nyata. Sebanyak 49 persen UMKM melaporkan bahwa mereka mengalami kerugian akibat serangan siber, baik dalam bentuk kehilangan waktu maupun kerugian finansial. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kesadaran dan penerapan langkah-langkah keamanan siber yang efektif untuk melindungi bisnis dari potensi ancaman. Pembekalan literasi keuangan juga menjadi krusial bagi UMKM agar dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, memanfaatkan teknologi secara optimal, dan menghadapi tantangan bisnis di era digital.

Dengan demikian, UMKM dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan literasi keuangan akan membantu UMKM dalam membuat keputusan investasi yang tepat, mengelola risiko keuangan, dan mengakses sumber pendanaan yang sesuai. Selain itu, pemahaman yang baik tentang keuangan juga akan membantu UMKM dalam mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Kecam Pemasangan Spanduk Israel di Reruntuhan Rumah Sakit Indonesia GazaPemerintah Indonesia mengecam keras tindakan pasukan Israel memasang spanduk bertuliskan Rising Lion di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, menyebutnya sebagai provokasi dan penghinaan terhadap fasilitas kemanusiaan.

Read more »

Bank Jakarta Raih Indonesia 50 Best CEO Awards dan Indonesia Best COO Awards 2026Bank Jakarta meraih penghargaan Indonesia 50 Best CEO Awards dan Indonesia Best COO Awards 2026 sebagai pengakuan atas kepemimpinan dan inovasi di tengah transformasi perusahaan.

Read more »

Pluang Hadirkan Fitur Akses Saham Indonesia, Dorong Tren Investasi Ritel di Bursa Efek IndonesiaPluang meluncurkan fitur saham Indonesia dengan akses ke ratusan emiten di BEI, di tengah lonjakan jumlah investor ritel dan momentum pertumbuhan pasar modal nasional.

Read more »

Bank Jakarta Raih Indonesia 50 Best CEO Awards & Indonesia Best COO Awards 2026Kepercayaan nsabaha menjadi dorongan kuat bagi Bank Jakarta untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah.

Read more »

Konflik Maluku–Malut Meningkat Dinilai Meningkat, DPR Desak Operasi Wilayah TNI Dihidupkan LagiBerita Konflik Maluku–Malut Meningkat Dinilai Meningkat, DPR Desak Operasi Wilayah TNI Dihidupkan Lagi terbaru hari ini 2026-04-25 01:00:57 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Sinyal “habis gelap terbitlah terang” bagi UMKM IndonesiaOptimisme yang mengalir di kalangan UMKM Indonesia menjelang 2026 terasa bukan sekadar euforia sesaat, melainkan refleksi dari perjalanan adaptasi yang cukup ...

Read more »