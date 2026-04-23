Optimisme Pasar Modal: IPO Melonjak di Tengah Koreksi IHSG

Meskipun IHSG terkoreksi, rencana IPO perusahaan besar dari sektor infrastruktur, teknologi, dan keuangan menunjukkan tren positif di pasar modal Indonesia. Likuiditas yang solid dan dukungan dividen BUMN memperkuat daya beli pasar.

Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) mengalami pelemahan sebesar 13,8%, sektor riil di pasar modal Indonesia justru menunjukkan perkembangan yang positif dan menjanjikan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) hingga April 2026 mencatat adanya 53 rencana penawaran umum perdana ( IPO ) yang akan dilakukan oleh berbagai perusahaan.

Mayoritas perusahaan yang berencana IPO berasal dari sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan keuangan, menunjukkan kepercayaan terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebanyak 15 perusahaan di antara rencana IPO tersebut memiliki total aset di atas Rp250 miliar, menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan besar juga aktif mencari pendanaan melalui pasar modal. Kondisi ini membuktikan bahwa minat perusahaan untuk melakukan ekspansi dan meningkatkan modal melalui pasar saham tetap tinggi, bahkan di tengah ketidakpastian global yang disebabkan oleh faktor geopolitik.

Kesiapan pasar untuk menyerap gelombang emiten baru ini didukung oleh likuiditas yang terjaga dengan baik. Rata-rata transaksi harian di bursa mencapai Rp20,66 triliun, menunjukkan adanya aktivitas perdagangan yang signifikan. Selain itu, komitmen dari investor besar seperti Danantara semakin memperkuat keyakinan terhadap potensi pasar saham Indonesia. Dukungan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp140 triliun per tahun juga akan memberikan daya tarik tambahan bagi investor, meningkatkan permintaan terhadap saham-saham baru.

Kombinasi antara banyaknya pilihan investasi yang tersedia dari emiten baru dan upaya reformasi sistem perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, menjadikan bursa Indonesia tetap menarik bagi para pelaku pasar modal. Dalam situasi pasar yang dinamis ini, strategi investasi yang adaptif dan lincah, namun tetap mengutamakan manajemen risiko yang disiplin, menjadi kunci untuk meraih hasil yang optimal. Efisiensi dalam eksekusi transaksi juga menjadi prioritas utama bagi investor.

Platform investasi modern yang cepat dan mampu menyediakan akses ke berbagai aset, seperti yang ditawarkan oleh aplikasi investasi digital, menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan investor saat ini. Aplikasi ini telah digunakan oleh lebih dari 12 juta pengguna dan menawarkan ekosistem multi-aset yang luas. Salah satu platform investasi digital yang menonjol menawarkan kemudahan investasi langsung di saham-saham Indonesia seperti BBCA, BBRI, BREN, dan GOTO tanpa minimum deposit.

Investor dapat dengan mudah melakukan top-up saldo melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) BCA dan Bank Jago. Platform ini bekerja sama dengan PT Pluang Maju Sekuritas sebagai Perusahaan Efek dan difasilitasi oleh PT Sarana Santosa Sejati sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II, yang semuanya berizin dan diawasi oleh OJK. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa investasi saham tetap mengandung risiko, di mana harga saham dapat berfluktuasi.

Oleh karena itu, investor harus selalu mencocokkan kembali saham yang dibeli dengan profil risiko pribadi mereka. Selain risiko pasar, investor juga perlu memperhatikan biaya transaksi dan ketentuan pajak yang berlaku. Platform investasi ini mengenakan biaya brokerage trading sebesar 0.15%-0.35% dan biaya transaksi sebesar 0.04%. Perusahaan sekuritas seperti Indo Premier Sekuritas dan BCA Sekuritas juga menyediakan layanan pialang untuk perdagangan saham dan obligasi, namun investor tetap perlu memahami risiko pasar dan meninjau biaya transaksi sebelum bertransaksi.

Proses pembelian saham melalui aplikasi Pluang cukup sederhana: buka aplikasi, pastikan saldo RDN mencukupi, cari saham yang diinginkan, tentukan jumlah pembelian, pilih tipe order (Limit Order atau Market Order), dan konfirmasi pesanan. Saham akan masuk ke portofolio setelah pesanan tereksekusi. Terlepas dari koreksi IHSG, sinyal pemulihan yang kuat terlihat dari keterlibatan investor seperti Danantara dan Ray Dalio. Pluang juga memfasilitasi diversifikasi mudah ke lebih dari 2.000+ aset





