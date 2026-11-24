Proyek SPAM Regional Jatiluhur I dengan investasi Rp1,754 triliun berhasil melampaui target penyerapan air curah sebesar 117 persen pada kuartal III 2026, menjadi percontohan sukses skema KPBU pola BOT untuk menyediakan air minum bagi 1,9 juta jiwa di wilayah Jabodetabek dan Karawang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya secara resmi mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau yang dikenal dengan KPBU untuk mendukung percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I. Proyek strategis nasional ini dinilai sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi jutaan penduduk di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, dengan nilai investasi yang mencapai angka fantastis sebesar Rp1,754 triliun.

Plt. Direktur Air Minum pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Sugeng Paryanto, menekankan bahwa SPAM Regional Jatiluhur I ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan menjadi percontohan utama atau pilot project dalam penyediaan air minum regional menggunakan skema KPBU dengan pola Build-Operate-Transfer atau BOT. Sugeng menjelaskan bahwa adanya proyek ini merupakan indikator kuat bahwa ada potensi besar dan kebutuhan mendasar dari masyarakat terhadap layanan air minum yang terjamin kualitas dan kuantitasnya.

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Implementasi Model KPBU di Berbagai Wilayah Indonesia

Ke depan, model kerja sama semacam ini akan terus diimplementasikan di berbagai wilayah lain di Indonesia untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang vital bagi kesejahteraan rakyat. Secara teknis, proyek SPAM Regional Jatiluhur I yang telah dimulai pembangunannya sejak 19 Januari 2022 ini memiliki masa kerja sama yang sangat panjang, yakni selama 34 tahun 11 bulan hingga tanggal 19 Desember 2056.

Setelah resmi beroperasi secara komersial pada 18 Desember 2024, capaian kinerja proyek ini menunjukkan respons positif yang luar biasa dari pengguna. Data yang dirilis pada kuartal III tahun 2026 mencatat bahwa penyerapan air curah mencapai angka 2.160 liter per detik, yang berarti sudah melampaui target tahun kedua sebesar 1.851 liter per detik dengan rasio pencapaiannya mencapai 117 persen.

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Angka ini secara nyata membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat di empat wilayah strategis, yaitu DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang, terhadap layanan air minum sangat besar dan terus meningkat. Peningkatan penyerapan ini juga menunjukkan bahwa adanya potensi pengembangan infrastruktur serupa melalui pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sinergi Kementerian PUPR dan PII untuk Pembiayaan Proyek

Sinergi yang kuat antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII juga menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pembiayaan proyek raksasa ini. Fasilitas pengolahan air yang dikelola oleh PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur sebagai badan usaha pelaksana memiliki kapasitas total yang sangat besar, yakni 4.750 liter per detik.

Kapasitas ini dibagi menjadi dua Instalasi Pengolahan Air utama, di mana Instalasi Pengolahan Air Bekasi berkontribusi sebesar 4.400 liter per detik dan Instalasi Pengolahan Air Cibeet berkontribusi sebesar 350 liter per detik. Air baku yang digunakan dalam proses pengolahan ini bersumber langsung dari Waduk Jatiluhur yang dialirkan melalui Saluran Tarum Barat. PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur bertanggung jawab penuh atas pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas tersebut agar tetap berjalan optimal.

Distribusi air bersih kepada pelanggan juga telah berjalan dengan baik hingga kuartal III 2026, dengan PAM Jaya menyerap 1.740 liter per detik, Tirta Patriot 157 liter per detik, Tirta Bhagasasi 101 liter per detik, dan Tirta Tarum 162 liter per detik. Dengan kapasitas pengolahan yang maksimal ini, SPAM Regional Jatiluhur I ditargetkan dapat mendukung pelayanan bagi sekitar 380.000 sambungan rumah atau setara dengan kebutuhan sekitar 1,9 juta jiwa.

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Wujud Asta Cita Prabowo dalam Swasembada Air

Direktur Utama PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, Rendy Ardiansyah, menyatakan bahwa proyek ini merupakan wujud nyata dari Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan kedaulatan dalam bentuk swasembada air. Komitmen ini ditujukan untuk menyediakan air minum yang berkualitas dan berkelanjutan guna mendukung pemerataan akses, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pengambilan air tanah yang berbahaya bagi lingkungan.