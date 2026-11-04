Optimalisasi KUR Penempatan PMI Dukungan SMK Go Global dan Mitigasi Pinjaman Ilegal

Kementerian P2MI dan KP2MI mengoptimalkan penyaluran KUR Penempatan PMI untuk Program SMK Go Global. Plafon mencapai Rp443,5 miliar guna memastikan akses pembiayaan legal bagi calon pekerja migran sebelum berangkat kerja.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan mendukung pemanfaatan peluang kerja di luar negeri serta memperkuat aspek pembiayaan bagi peserta Program SMK Go Global. Inisiatif ini menggarisbawahi pentingnya keterjangkauan dana bagi pekerja migran agar tidak terjebak dalam utang ilegal.

Mekanisme Optimalisasi KUR Penempatan PMI

Kegiatan koordinasi ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi KUR Penempatan Pekerja Migran yang diselenggarakan di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Rabu 4 November 2026. Rapat ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan utama untuk menyelaraskan kebijakan dan operasional dalam menyalurkan dana kredit khusus. Fokus utama pembahasan adalah memastikan bahwa mekanisme penyaluran KUR dapat menjawab kebutuhan mendesak calon pekerja migran sebelum mereka berangkat bekerja ke luar negeri.

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Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dari sisi kementerian pemberdayaan, hadir Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison. Kehadiran tokoh-tokoh kunci ini menandakan komitmen kuat pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan pelindungan sosial bagi pekerja migran.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Dukungan Sektor Perbankan

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai institusi keuangan dan regulator untuk menjamin kelancaran proses penyaluran dana. Di sisi perbankan, hadir perwakilan dari BPI Danantara yang diwakili Senior Director Portfolio Governance Aloysius Budi Santoso serta Senior Director Human Capital DAM Aditya Arisusetio. Kehadiran mereka penting untuk membahas aspek tata kelola portofolio dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ini.

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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengutus perwakilan dari Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah, Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah, serta Departemen Pengawasan Bank Pemerintah. Dari sisi bank penyalur KUR, hadir perwakilan BNI yang diwakili SEVP Commercial & SME Andy Yusdiman dan Business Program Division Head Faizal Isnaeni. Bank Mandiri diwakili Vice President Wenry Okto Fransius Tampubolon, sementara Bank Syariah Indonesia diwakili Product Department & Business Strategy Department Head Micro Business Group Asmiyatul Zumroh. Bank BTN juga diwakili Vice President Micro Business Royansyah Putra Ginting untuk membahas sinergi operasional.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya Bagi Calon Pekerja Migran

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, secara eksplisit mendorong optimalisasi penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Tujuannya adalah memastikan calon pekerja migran memiliki akses pembiayaan yang memadai sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa optimalisasi pembiayaan sangat penting untuk mendukung Program SMK Go Global sekaligus mencegah calon pekerja migran Indonesia terjerat pinjaman ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi yang memberatkan sejak sebelum bekerja.

Saat ini, plafon KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah mencapai Rp443,5 miliar dengan dukungan 20 bank penyalur. Penyaluran tersebut telah mencapai capaian 84,5 persen, yang dinilai oleh Menteri Mukhtarudin sebagai skema pembiayaan penting untuk pelaksanaan Program SMK Go Global. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun melalui APBN untuk peningkatan kapasitas calon pekerja migran dalam program tersebut.

Namun, dukungan pembiayaan tidak hanya berhenti pada pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kebutuhan biaya pemberangkatan juga harus mendapat perhatian serius agar peserta yang telah dipersiapkan dapat melanjutkan proses penempatan. Komponen biaya yang perlu diperhitungkan meliputi pemeriksaan kesehatan atau medical check-up, tiket perjalanan, serta kebutuhan administrasi lainnya. Pembiayaan ini memiliki karakteristik yang berbeda di setiap negara tujuan.

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Menteri Mukhtarudin mengingatkan bahwa ada negara yang biaya penempatannya ditanggung oleh pemberi kerja, tetapi ada pula komponen biaya yang masih harus dipenuhi oleh calon pekerja migran. Jika calon pekerja migran tidak memiliki kemampuan pembiayaan, hal tersebut menjadi kendala serius dalam proses penempatan. Kondisi ini berisiko tinggi mendorong calon pekerja migran mencari pinjaman dari sumber informal, termasuk pinjaman ilegal dengan bunga tinggi yang dapat mengancam kesejahteraan mereka di masa depan.