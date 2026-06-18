Oppo Reno16 Series Pre-order Opens in Indonesia, Featuring AI Creative Features and 50MP Ultra-Wide Selfie Camera

Oppo Reno16 Series, the upcoming smartphone line, has opened pre-order in Indonesia, offering three variants with AI creative features and a 50MP Ultra-Wide selfie camera. The brand ambassador for the Reno series is Babymonster, a K-pop group known for their energy. Oppo also announced the availability of the devices in Indonesia and the launch of the new campaign.
Oppo Reno16 Series telah membuka pre-order di Indonesia , menawarkan tiga varian dengan fitur AI kreatif dan kamera selfie 50MP Ultra-Wide yang mengesankan. Oppo siap meluncurkan lini smartphone terbarunya, Oppo Reno16 series, di Indonesia .
Selain mengumumkan ketersediaan perangkat tersebut di Tanah Air, perusahaan juga memperkenalkan brand ambassador baru untuk Reno series. Dalam langkah yang cukup berani, Oppo memilih Babymonster sebagai wajah baru kampanye global untuk Reno16. Oppo juga menginformasikan bahwa konsumen sudah bisa melakukan pre-order untuk perangkat ini mulai hari ini, 18 Juni 2026.
Reno16 series akan tersedia dalam tiga varian, yaitu Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, dan Reno16 F 5G. Ketiga smartphone ini dirancang dengan fokus pada kreativitas visual, menggabungkan desain estetis, fitur berbasis AI, serta kemampuan kamera yang sangat mumpuni. Produk ini ditargetkan bagi pengguna muda yang aktif di media sosial.
"Melalui Reno16 Series, kami menghadirkan kombinasi Desain Planet 3D yang berani dan pengalaman AI yang relevan," ungkap CMO Oppo Indonesia, Jiang Linlin dalam keterangannya. "Selain itu, ketiga model Reno16 ini juga dilengkapi dengan kemampuan kamera yang mendukung kreativitas generasi muda di Indonesia," tambah Jiang. Oppo memberikan penjelasan mengenai alasan pemilihan grup idol Babymonster sebagai Reno Ambassador. Perusahaan menilai bahwa grup K-pop yang dikenal energik ini mencerminkan nilai-nilai inti dari Reno series.
Oppo Reno16 Series dikabarkan tengah mempersiapkan peluncuran seri penerus Find X9, yaitu Find X10 series, yang dijadwalkan pada September 2026. Menjelang peluncuran tersebut, spesifikasi dari salah satu model baru tersebut mulai bocor ke publik. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Find X10 Pro akan mengusung spesifikasi hardware kelas atas dengan kamera yang besar serta baterai berkapasitas super jumbo. Menurut rumor, Oppo Find X10 Pro akan ditenagai oleh chipset Dimensity 9600 yang diproduksi oleh MediaTek.
Oppo Reno16 Series berpotensi menjadi pilihan menarik bagi para pengguna yang mencari smartphone dengan kemampuan fotografi yang mumpuni
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