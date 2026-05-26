OPPO Luncurkan Flagship Find X9 Ultra dan Find X9s, Kolaborasi Kamera Hasselblad Hadir di Indonesia

OPPO memperkenalkan dua smartphone flagship terbaru, Find X9 Ultra dan Find X9s, yang mengusung teknologi kamera Hasselblad, AI ColorOS 16, serta kemampuan video profesional, menargetkan pasar Indonesia dengan solusi fotografi mobile kelas profesional.

OPPO secara resmi meluncurkan dua varian flagship terbarunya, OPPO Find X9 Ultra dan OPPO Find X9s , pada hari Selasa, 26 Mei 2026, di pasar Indonesia.

Kedua perangkat ini menonjolkan kolaborasi eksklusif dengan Hasselblad dalam bidang teknologi kamera, serta integrasi kecerdasan buatan berbasis ColorOS 16 yang menjanjikan pengalaman fotografi mobile kelas profesional. Oppo menekankan bahwa seri Find X9 tidak sekadar menawarkan peningkatan hardware, melainkan memperkenalkan ekosistem imaging yang lebih personal, intuitif, dan responsif terhadap kebutuhan konten kreator serta pengguna harian.

Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Jiang Linlin, menegaskan bahwa tujuan utama peluncuran ini adalah memberikan solusi mobile imaging yang dapat bersaing dengan kamera sistem profesional, sekaligus tetap mempertahankan kepraktisan dan kelekatan pada gaya hidup modern Indonesia. OPPO Find X9 Ultra diposisikan sebagai kamera flagship paling revolusioner yang pernah dikeluarkan oleh perusahaan, dengan mengusung New‑Generation Hasselblad Master Camera System yang terdiri dari lima lensa belakang.

Salah satu inovasi paling menonjol adalah kamera Hasselblad 50MP 10x Ultra‑Sensing Optical Zoom Telephoto, yang Oppo klaim sebagai kamera smartphone pertama yang mampu memberikan 10 kali pembesaran optik dan 20 kali zoom dengan kualitas setara optik. Sistem ini menggunakan struktur Quintuple Prism Reflection Periscope dengan lima lipatan, memungkinkan modul kamera tetap kompak namun menghasilkan zoom ekstrem tanpa mengorbankan kejernihan gambar.

Selain itu, Find X9 Ultra dilengkapi dengan sistem Dual Hasselblad 200MP Camera, yang memadukan kamera utama 200MP Ultra‑Sensing Main Camera berbasis sensor Sony LYTIA 901 berukuran 1/1.12 inci dengan kamera telephoto 200MP 3x Ultra‑Sensing Telephoto. Kombinasi ini menghadirkan rentang focal length yang setara 14mm hingga 460mm, dynamic range yang luas, serta performa low‑light yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk pemotretan malam hari, portrait dengan cahaya minim, dan pembuatan konten profesional.

Versi yang lebih ringkas, OPPO Find X9s, ditujukan bagi pengguna yang mengutamakan kepraktisan, desain stylish, dan kemampuan fotografi yang tetap mumpuni. Meskipun memiliki bodi yang lebih kecil, Find X9s tetap mengusung teknologi Hasselblad Master Camera System dengan kamera utama 200MP dan lensa telephoto yang kuat, serta dukungan AI berbasis ColorOS 16 untuk pemrosesan gambar otomatis yang cerdas.

Kedua perangkat juga menawarkan fitur perekaman video profesional, termasuk dukungan perekaman 8K, mode HDR10+, dan stabilisasi gambar berlapis yang memudahkan pembuatan konten video berkualitas tinggi. Dengan rangkaian fitur ini, Oppo berharap dapat menjawab kebutuhan pasar Indonesia yang semakin menuntut kualitas visual tinggi dalam setiap aspek kehidupan digital, mulai dari media sosial, vlog perjalanan, hingga produksi konten komersial.

Oppo menutup peluncuran dengan mengajak konsumen untuk berpartisipasi dalam kuis interaktif yang diselenggarakan secara daring, sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme pasar terhadap inovasi terbaru mereka





