Oppo Find X9s dan X9s Pro Resmi Dibekali Chipset Canggih, Kamera 200MP Siap Guncang Pasar

Oppo Find X9s dan Find X9s Pro terdeteksi di Geekbench menjelang peluncuran. Find X9s akan ditenagai Dimensity 9500s, sementara X9s Pro siap dengan kamera ganda 200MP dan setelan Hasselblad.

Menjelang peluncuran yang semakin dekat, ponsel terbaru Oppo, Find X9s, telah terdeteksi di platform benchmark Geekbench, mengungkap detail menarik yang sukses menarik perhatian publik, terutama mengenai chipset yang digunakannya. Menurut laporan dari situs benchmark ponsel via GSM Arena pada Minggu, 19 April 2026, Oppo Find X9s dipastikan akan ditenagai oleh chipset Dimensity 9500s. Meskipun detail spesifikasi lengkap dari Find X9s belum sepenuhnya terungkap, bocoran-bocoran sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai perangkat ini. Dikatakan bahwa ponsel ini akan hadir dengan layar OLED berukuran 6,59 inci dengan bezel yang sangat tipis, serta baterai berkapasitas besar 7.025mAh yang didukung oleh teknologi pengisian daya cepat SuperVOOC 80W. Di sektor kamera, rumor yang beredar menyebutkan Oppo Find X9s akan dibekali dengan konfigurasi tiga kamera belakang beresolusi 50MP masing-masing, serta kamera depan beresolusi 32MP. Jika bocoran ini terbukti akurat, Oppo tampaknya berupaya menjaga agar versi Find X9s ini tetap kompetitif di pasar fotografi ponsel.

Informasi terbaru menunjukkan bahwa Oppo Find X9s akan mengikuti jejak Find X9 Ultra dengan memasuki pasar global. Namun, varian Find X9s Pro kabarnya hanya akan tersedia untuk pasar domestik di China. Perubahan strategi ini muncul setelah sebelumnya sempat beredar rumor bahwa varian Pro juga akan diluncurkan secara luas ke pasar internasional. Ternyata, arah strategi perusahaan telah berubah. Seiring berjalannya waktu, spesifikasi Oppo Find X9s Pro juga mulai terkuak sedikit demi sedikit dari berbagai sumber. Salah satu fokus utama adalah pada kemampuan kameranya. Ponsel ini dilaporkan akan mengusung tiga kamera belakang yang disetel oleh Hasselblad, dengan sensor utama beresolusi 50MP sebagai unggulannya. Seperti pada varian Find X9 yang ada saat ini, Oppo masih mempertahankan desain modul kamera berbentuk persegi. Namun, perusahaan melakukan sedikit modifikasi berbeda pada bentuk modul kamera di varian Find X9s Pro.

Selain sektor kamera, Oppo Find X9s juga akan hadir dengan bezel layar yang lebih tipis dan seragam, hanya berukuran 1,15mm. Model ini dijadwalkan akan hadir dalam tiga pilihan warna menarik: peach, lilac, dan abu-abu.

Setelah bocoran spesifikasi kamera Oppo Find X9s Pro beredar pekan lalu, kini detail lengkapnya akhirnya terungkap ke publik. Perangkat yang dijadwalkan meluncur di pasar Tiongkok pada 21 April mendatang ini dipastikan akan mengandalkan kekuatan kamera ganda dengan resolusi mencengangkan 200MP. Berdasarkan laporan terbaru dari pembocor teknologi terkemuka, Digital Chat Station (DCS), melalui platform Weibo, Oppo Find X9s Pro akan menggunakan konfigurasi sensor yang berbeda dari spekulasi sebelumnya. Meskipun sempat dirumorkan akan mengadopsi sepasang sensor Samsung HP5, bocoran terbaru memberikan rincian yang lebih spesifik. Kamera utama Find X9s Pro akan dibekali sensor berukuran 1/1.4-inci HPE dengan resolusi 200 MP. Menariknya, ukuran fisik sensor ini sedikit lebih kecil dibandingkan sensor Sony IMX828 beresolusi 50 MP yang tertanam pada pendahulunya, Find X9 Pro. Selain kamera utama, sebagaimana dikutip dari Gizmochina pada Jumat, 10 April 2026, keunggulan lainnya terletak pada lensa telefoto periskop beresolusi 200MP yang menggunakan sensor Samsung HP5. Lensa pada sensor ini dilaporkan memiliki bukaan f/2.6 dengan kemampuan optical zoom hingga 2.8x. Untuk melengkapi jajaran kamera di sisi belakang, Oppo tetap menyertakan lensa ultra-wide beresolusi 50 MP, yang akan memberikan sudut pandang lebih luas. Tidak hanya unggul di sektor fotografi, Oppo Find X9s Pro juga membawa spesifikasi teknis yang tidak kalah gahar. Berikut adalah ringkasan spesifikasi teknis yang berhasil dihimpun: Pengisian daya super cepat, baik kabel 80W maupun nirkabel 50W. Fitur tambahan mencakup sensor sidik jari ultrasonik, sertifikasi ketahanan air dan debu IP68, serta sensor multispektral generasi kedua. Satu hal yang sangat menarik perhatian adalah adanya aksesori telefoto eksternal yang dikembangkan bersama Hasselblad, yang semakin menegaskan ambisi besar Oppo untuk mendominasi pasar ponsel fotografi





