OPPO Find X9 Ultra: Menetapkan Standar Baru di Pasar Smartphone

Ulasan mendalam tentang OPPO Find X9 Ultra yang dianggap mengukuhkan standar tinggi di pasar, dari kualitas kamera Hasselblad hingga integrasi dengan ekosistem iOS melalui Quick Share.

David dari GadgetIn menyatakan bahwa setelah sebulan menggunakan Oppo Find X9 Ultra seharga Rp32 juta, ia setuju dengan para pengulas internasional bahwa HP ini menetapkan standar yang sangat tinggi di pasar.

HP ini menonjol dalam hal kualitas kamera, keawetan baterai, kekayaan fitur OS Android, desain yang menarik, serta performa mesin yang kencang. David menilai OPPO Find X9 Ultra sudah selangkah maju dari Android dan hampir menyaingi program iOS milik Apple. Selain itu, dengan fitur Quick Share yang diatur ke mode everyone, Oppo Find X9 Ultra dapat menerima dan mengirim file ke iPhone, iPad, atau MacBook.

Melalui kerja sama dengan Meta, unggahan Instagram dari HP ini diklaim bisa mencapai kualitas penuh (full quality). UI ini dianggap salah satu yang paling matang dengan animasi transisi yang sangat halus. Kamera OPPO Find X9 Ultra menjadi nilai jual utama, bekerja sama dengan Hasselblad. Desain varian Tundra Amber terinspirasi dari kamera Hasselblad X2D 100C. Tersedia juga aksesoris Photography Kit seharga Rp7 juta yang bisa meningkatkan kemampuan zoom secara fisik.

Berbeda dengan Samsung yang cenderung main aman, racikan warna Hasselblad pada Oppo lebih bermain di kontras dan warna yang pekat





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OPPO Find X9 Ultra Smartphone Flagship Kamera Hasselblad Quick Share Integrasi Ios

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