OPPO Find X10 dan Kolaborasi Hasselblad Hadirkan Fotografi True-to-Life

OPPO Find X10 menghadirkan kamera dual 200MP dan engine LUMO untuk menangkap detail alamiah. Artikel ini membahas teknologi dan kolaborasi dengan Hasselblad dalam fotografi smartphone.

OPPO Find X10 menjadi sorotan utama dalam industri fotografi mobile dengan mengusung pendekatan True-to-Life yang kolaboratif bersama Hasselblad. Perangkat ini dirancang untuk menangkap nuansa senja, tekstur wajah, hingga bayangan cahaya secara autentik sesuai persepsi mata manusia. Inovasi ini menjawab kebutuhan pengguna yang ingin mengingat atmosfer lengkap dari setiap momen penting dalam hidupnya.

Mekanisme Teknologi Kamera Dual 200MP

OPPO Find X10 memiliki kamera utama 200MP dan telefoto 200MP yang membentuk sistem kamera ganda pertama di kategori base model. Sistem ini menangkap lebih banyak informasi optik dari berbagai perspektif untuk mempertahankan detail saat foto diperbesar atau dipotong. Pada focal length yang didukung sensor 200MP, teknologi multi-frame fusion menghasilkan foto beresolusi penuh 200MP yang sangat tajam.

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Hasselblad Hi-Res Mode memungkinkan pengambilan foto 50MP pada lima focal length berbeda, mulai dari ultra-wide hingga telefoto, dalam kondisi pencahayaan memadai. Kemampuan ini memberikan keleluasaan bagi fotografer untuk komposisi yang lebih fleksibel tanpa mengorbankan kualitas gambar akhir yang dihasilkan oleh perangkat.

Pendapat Eksekutif dan Riset Pengujian

Jiang Linlin, Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, menekankan bahwa fotografi bukan sekadar resolusi tinggi melainkan menangkap momen sebagaimana dilihat. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi OPPO dan Hasselblad dimulai pada 2022 melalui OPPO Find X5 dan terus berkembang melalui riset intensif bersama. Hasselblad membawa perspektif profesional sementara OPPO menerjemahkannya melalui teknologi mobile imaging yang inovatif.

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Pengujian dilakukan di fasilitas pengembangan imaging Hasselblad di Tiongkok dengan fokus pada reproduksi warna, tonal, detail, tekstur, dan efek bokeh. Evaluasi akurasi warna menggunakan objek seperti pensil warna, bagan warna, dan logam reflektif untuk memastikan konsistensi. Detail diperiksa melalui pola uji serta objek bertekstur seperti bangunan, tumbuhan, dan kain untuk menjaga integritas tekstur alami.

Impact Nyata dan Langkah Selanjutnya

OPPO memperkenalkan pengalaman True-to-Life melalui True To Life Journey di Kepulauan Seribu pada 11-12 November 2026. Acara ini mengajak influencer dan content creator untuk mengeksplorasi fitur kamera terbaru bersama OPPO Find X10 secara langsung. Langkah ini bertujuan menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu pengguna mengabadikan cerita di balik momen mereka secara lebih natural.