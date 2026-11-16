Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Mulai Dilaksanakan Polda Riau di Pekanbaru

Polda Riau menggelar Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 dengan 940 personel gabungan untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Sumatera Tengah.

Polisi Daerah (Polda) Riau secara resmi telah meluncurkan Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 yang berlangsung di wilayah Provinsi Riau. Operasi besar-besaran ini dikoordinasikan oleh Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat dengan mengerahkan sebanyak 940 personel gabungan dari berbagai unit kepolisian. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat di jalan raya selama periode operasi berlangsung.

Jadwal dan Sasaran Utama Operasi

Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 dilaksanakan dalam kurun waktu 14 hari, dimulai pada Senin (16/11/2026) dan akan berakhir pada 29 November 2026. Fokus utama dari operasi ini adalah meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya. Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat menekankan bahwa target utamanya adalah penurunan signifikan pada pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas selama masa operasi.

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Analisis Statistik Kecelakaan Terakhir

Data historis menjadi dasar penataan strategi operasi kali ini. Pada Operasi Zebra tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025, Direktorat Lalu Lintas Polda Riau mencatat adanya 10 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan empat korban meninggal dunia. Selain itu, kepolisian berhasil menindak sekitar 13.000 pelanggaran lalu lintas selama operasi tahun lalu, menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran yang masih terjadi di wilayah tersebut.

Delapan Pelanggaran Prioritas Ditangani

Kepolisian menetapkan sejumlah sasaran prioritas yang akan ditindak tegas selama Operasi Zebra Lancang Kuning 2026. Daftar pelanggaran utama mencakup pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta melanggar marka dan rambu lalu lintas. Selain itu, pelanggaran seperti menerobos lampu merah dan melebihi batas kecepatan juga menjadi fokus utama patroli.

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Selain itu, pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, berboncengan melebihi ketentuan, dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak sesuai aturan juga akan ditindak. Praktik memarkirkan kendaraan di tempat terlarang, khususnya di atas trotoar, juga menjadi sasaran tegas dari operasi ini untuk menjaga kenyamanan ruang publik.

Visi Membangun Budaya Keselamatan

Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Gathut Bowo Supriyono menyatakan bahwa operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan. Ia menjelaskan bahwa momen ini juga digunakan untuk membangun kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan operasi dengan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Gathut Bowo Supriyono menegaskan bahwa keselamatan harus dianggap sebagai kebutuhan dan tanggung jawab bersama. Penekanan ini dibuat agar masyarakat tidak hanya mematuhi aturan karena adanya petugas maupun pelaksanaan operasi, melainkan karena kesadaran internal akan pentingnya keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya selama operasi berlangsung.