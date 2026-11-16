Operasi Zebra Agung 2026 di Bali Fokus Patuhi Aturan Lalu Lintas WNA

Irjen Pol Pasma Royce perintahkan Operasi Zebra Agung 2026 di Bali menegakkan hukum tegas bagi WNA pelanggar lalu lintas demi keamanan wisatawan.

Kepolisian Daerah Bali melalui Irjen Pol Pasma Royce telah resmi menginstruksikan seluruh personel untuk menegakkan kepatuhan lalu lintas terhadap warga negara asing selama Operasi Zebra Agung 2026 yang berlangsung di Denpasar, Senin, 16 November 2026.

Tegas Melanggar Aturan Lalu Lintas di Bali

Sebagai destinasi pariwisata global, Provinsi Bali dikenal luas oleh masyarakat internasional bukan semata-mata karena keindahan alam tropisnya maupun kekayaan tradisi budayanya, tetapi juga karena tingkat kenyamanan dan keamanan yang konsisten dirasakan oleh setiap wisatawan yang mengunjungi wilayah tersebut.

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Pengalaman awal para pengunjung luar negeri terhadap kondisi destinasi wisata di Pulau Dewata ini sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan sistem transportasi darat, mulai dari momen keluar dari area Bandara Internasional Ngurah Rai hingga tiba di berbagai kawasan tujuan wisata favorit mereka.

Irjen Pol Pasma Royce menekankan bahwa masih adanya pelaku berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya merupakan ancaman serius yang dapat merusak reputasi destinasi dan membahayakan pengguna jalan lainnya, sehingga penegakan hukum menjadi langkah krusial.

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Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum

Melihat tingginya perhatian publik terhadap perilaku pengendara di media sosial, Kepala Kepolisian Daerah Bali meminta agar seluruh anggota yang terlibat dalam operasi besar ini menerapkan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis saat memberikan imbauan kepada pengguna jalan.

Pendekatan ini mencakup seluruh lapisan masyarakat termasuk wisatawan mancanegara yang sedang menikmati liburan, namun tetap harus diselaraskan dengan prinsip penegakan hukum yang tegas, profesional, dan akuntabel tanpa memandang status kewarganegaraan atau latar belakang seseorang.

Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang tertib dan aman, di mana setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan sistematis melalui jalur hukum yang berlaku demi menjaga ketertiban umum di seluruh wilayah operasi.

Statistik Kecelakaan dan Angka Penindakan

Data resmi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Bali mencatat bahwa periode Januari hingga Oktober 2026 mengalami lonjakan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang mencapai total 8.151 kejadian, yang merupakan peningkatan signifikan sebesar 20 persen dibandingkan data pada periode yang sama di tahun 2025.

Dari total jumlah kecelakaan yang tercatat tersebut, konsekuensi tragis telah menewaskan sebanyak 449 orang, sementara ribuan korban lainnya mengalami cedera dengan tingkat keparahan mulai dari luka ringan hingga luka berat yang membutuhkan penanganan medis serius.

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Di sisi lain, upaya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang elektronik atau ETLE menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah penindakan sekitar 38 persen, menandakan bahwa masyarakat mulai lebih disiplin terhadap aturan administrasi lalu lintas.

Keterlibatan Personel dan Dukungan Instansi

Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan kecelakaan yang terus meningkat, Operasi Zebra Agung 2026 mengerahkan total kekuatan sebanyak 1.067 personel kepolisian yang tersebar untuk melakukan patroli dan penindakan di berbagai titik rawan kecelakaan.

Kekuatan tersebut terdiri atas 263 personel dari Polda Bali dan 804 personel dari Polresta serta berbagai Polres jajaran yang berada di bawah wilayah hukumnya, dengan dukungan penuh dari instansi terkait untuk memastikan keberhasilan operasi.

Polda Bali berharap bahwa kehadiran operasional ini dapat secara efektif menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan di jalan raya, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman, lancar, dan berkeselamatan bagi semua pihak.